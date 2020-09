लद्दाख में एलएसी पर बातचीत के बीच चीनी मीडिया की धमकी, 'जंग हुई तो उनकी आर्मी ज्यादा समय टिक नहीं पाएगी'

लद्दाख में एलएसी पर भारत-चीन की बातचीत के बीच चीनी मीडिया की तरफ से भारत को धमकियां दी जा रही हैं। सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अगर भारतीय सेना पैंगोंग त्सो झील (लद्दाख) के दक्षिणी हिस्से से नहीं हटती तो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) पूरे ठंड के मौसम में वहीं जमी रहेगी।

सरकारी मीडिया ने यह भी कहा कि भारत का सैन्य तंत्र कमजोर है। उसके कई सैनिक कड़ाके की ठंड या कोरोना से मर जाएंगे। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो भारतीय सेना जल्द ही हथियार डाल देगी। अगर भारत शांति चाहता है तो दोनों देशों को वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की सात नवंबर 1959 की स्थिति ही माननी होगी। अगर भारत जंग चाहता है तो हम उसकी ये इच्छा पूरी करेंगे। देखते हैं कि कौन सा देश दूसरे को मात दे सकता है।

#环球时报Editorial: If India wants peace, China and India should uphold the LAC of November 7, 1959. If India wants war, China will oblige. Let's see which country can outlast the other. https://t.co/O0EkXVACG8 pic.twitter.com/tdbOEvjVUQ— Global Times (@globaltimesnews) September 10, 2020