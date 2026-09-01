एससीओ शिखर सम्मेलन 2026 लाइव: युद्ध और संकट के बीच एक मंच पर जुटे दुनिया के दिग्गज, PM मोदी देंगे बड़ा संदेश

11:04 AM, 01-Sep-2026 एससीओ सम्मेलन में कौन-कौन से नेता पहुंचे? बिश्केक में हो रहे सम्मेलन में पीएम मोदी के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, कजाखस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव और ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन शामिल हैं।



इस बार सम्मेलन का आयोजन विस्तारित ‘एससीओ प्लस’ प्रारूप में भी हो रहा है। इसमें संगठन से जुड़े एक दर्जन से अधिक देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव, अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिनयान, मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागीन खुरेलसुख, लाओस के राष्ट्रपति थोंगलून सिसौलिथ और टोगो के राष्ट्रपति फॉर ग्नासिंगबे भी इसमें शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बिश्केक पहुंचे हैं। बिश्केक में हो रहे सम्मेलन में पीएम मोदी के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, कजाखस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव और ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन शामिल हैं।इस बार सम्मेलन का आयोजन विस्तारित ‘एससीओ प्लस’ प्रारूप में भी हो रहा है। इसमें संगठन से जुड़े एक दर्जन से अधिक देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव, अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिनयान, मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागीन खुरेलसुख, लाओस के राष्ट्रपति थोंगलून सिसौलिथ और टोगो के राष्ट्रपति फॉर ग्नासिंगबे भी इसमें शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बिश्केक पहुंचे हैं।

10:56 AM, 01-Sep-2026 PM मोदी ने शी जिनपिंग से मिलाया हाथ सीमा पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे से हाथ मिलाया। इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद रहे। इससे एक दिन पहले पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और युद्ध खत्म करने पर जोर दिया था। वर्ष 2020 में गलवां घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत-चीन संबंधों में तनाव बढ़ गया था।

#WATCH | Bishkek, Kyrgyzstan: Prime Minister Narendra Modi interacts with Chinese President Xi Jinping as they participate in the 26th SCO Summit.



(Source: Host Broadcaster via Reuters) pic.twitter.com/0I1khkxtum — ANI (@ANI) September 1, 2026

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