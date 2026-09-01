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एससीओ शिखर सम्मेलन 2026 लाइव: युद्ध और संकट के बीच एक मंच पर जुटे दुनिया के दिग्गज, PM मोदी देंगे बड़ा संदेश

Tue, 01 Sep 2026 10:56 AM IST
शिवम गर्ग वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, बिश्केक
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, बिश्केक Published by: शिवम गर्ग Updated Tue, 01 Sep 2026 10:56 AM IST
खास बातें

एससीओ शिखर सम्मेलन 2026 लाइव अपडेट्स: एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर अभिवादन किया। वहीं, सम्मेलन में पीएम मोदी आज दुनिया को बड़ा संदेश दे सकते हैं। हर छोटे-बड़े अपडेट्स के लिए इस पेज पर बने रहे...

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SCO Summit 2026 LIVE: PM Modi in Bishkek, Xi Jinping Vladimir Putin Among Key Leaders Speech Updates in Hindi
पीएम मोदी - फोटो : Amar Ujala Graphics

लाइव अपडेट

11:04 AM, 01-Sep-2026

एससीओ सम्मेलन में कौन-कौन से नेता पहुंचे?

बिश्केक में हो रहे सम्मेलन में पीएम मोदी के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, कजाखस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव और ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन शामिल हैं।

इस बार सम्मेलन का आयोजन विस्तारित ‘एससीओ प्लस’ प्रारूप में भी हो रहा है। इसमें संगठन से जुड़े एक दर्जन से अधिक देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव, अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिनयान, मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागीन खुरेलसुख, लाओस के राष्ट्रपति थोंगलून सिसौलिथ और टोगो के राष्ट्रपति फॉर ग्नासिंगबे भी इसमें शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बिश्केक पहुंचे हैं।
10:56 AM, 01-Sep-2026

PM मोदी ने शी जिनपिंग से मिलाया हाथ

सीमा पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे से हाथ मिलाया। इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद रहे। इससे एक दिन पहले पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और युद्ध खत्म करने पर जोर दिया था। वर्ष 2020 में गलवां घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत-चीन संबंधों में तनाव बढ़ गया था।
 

 

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10:51 AM, 01-Sep-2026

एससीओ शिखर सम्मेलन 2026 लाइव: युद्ध और संकट के बीच एक मंच पर जुटे दुनिया के दिग्गज, PM मोदी देंगे बड़ा संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बिश्केक के य्रीस ओर्डो कांग्रेस हॉल पहुंचे। सम्मेलन में एससीओ के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ आमंत्रित देशों के प्रमुख भी शामिल हो रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शिखर सम्मेलन में मौजूद हैं।

किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदायर जापारोव इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। वह एससीओ के मौजूदा अध्यक्ष भी हैं। सम्मेलन में भारत और चीन के अलावा रूस, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, कजाखस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान समेत अन्य सदस्य देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं।
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