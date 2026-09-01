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नेपाल बाढ़ LIVE: त्रासदी में अब तक 939 लोगों ने गंवाई जान, करीब 4000 लापता; राहत एवं बचाव अभियान जारी
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काठमांडो Published by: Devesh Tripathi Updated Tue, 01 Sep 2026 10:35 AM IST
खास बातें
Nepal Flash Flood News Live: नेपाल-तिब्बत सीमा के पास भोटेकोशी नदी में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ ने दोनों ही देशों के इलाकों में भीषण तबाही मचाई है। इस बाढ़ में अब तक 939 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 4000 लोग अब भी लापता हैं। नेपाल-तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। नेपाल त्रासदी से जुड़े हर छोटे-बड़े अपडेट्स के लिए इस पेज पर बने रहे...
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10:12 AM, 01-Sep-2026