I dance in a public park in Tehran to support Maedeh the 19 year old girl who got arrested for dancing.

در پارک هنرمندان بدونحجاب اجباری رقصیدم ولی نوازنده نگران اینکه بساطش جمع بشه با عذرخواهی آهنگ رو قطع کرد.

برای حمایت از #مائده_هژبری بیا #برقص_تا_برقصیم pic.twitter.com/8JtGU4QOzI