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जर्मनी के विदेश मंत्री ने क्या कहा?

वाडेफुल ने कहा, 'सच कहूं तो इस घटनाक्रम ने मुझे हैरान कर दिया। जहां तक मुझे याद है, मैंने पहले कभी किसी खास कंपनी के मामले में राजनीतिक स्तर से इस तरह का हस्तक्षेप नहीं देखा। मुझे संदेह है कि क्या भविष्य के लिए यह एक अच्छा मॉडल है।' उन्होंने आगे कहा कि स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और नियमों पर चलने वाले देशों में राजनीतिक शक्ति को कंपनियों की आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। विज्ञापन



एनवीडिया में क्या हुआ था?

एनवीडिया ने अपने सीईओ जेनसन हुआंग को दोबारा पद पर बहाल कर दिया है। यह फैसला उनके इस्तीफे के बाद आया। हुआंग ने विवाहेतर संबंधों से जुड़े खुलासों के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि, इसके बाद कंपनी ने अपना फैसला पलटते हुए उन्हें फिर से सीईओ की जिम्मेदारी सौंप दी। इस घटनाक्रम पर वॉल स्ट्रीट से मंजूरी मिली, जबकि अमेरिकी सांसदों ने इसका विरोध किया। वाडेफुल ने कहा, 'सच कहूं तो इस घटनाक्रम ने मुझे हैरान कर दिया। जहां तक मुझे याद है, मैंने पहले कभी किसी खास कंपनी के मामले में राजनीतिक स्तर से इस तरह का हस्तक्षेप नहीं देखा। मुझे संदेह है कि क्या भविष्य के लिए यह एक अच्छा मॉडल है।' उन्होंने आगे कहा कि स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और नियमों पर चलने वाले देशों में राजनीतिक शक्ति को कंपनियों की आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए।एनवीडिया ने अपने सीईओ जेनसन हुआंग को दोबारा पद पर बहाल कर दिया है। यह फैसला उनके इस्तीफे के बाद आया। हुआंग ने विवाहेतर संबंधों से जुड़े खुलासों के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि, इसके बाद कंपनी ने अपना फैसला पलटते हुए उन्हें फिर से सीईओ की जिम्मेदारी सौंप दी। इस घटनाक्रम पर वॉल स्ट्रीट से मंजूरी मिली, जबकि अमेरिकी सांसदों ने इसका विरोध किया।

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एनवीडिया के मामले में कथित हस्तक्षेप पर जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने हैरानी जताई है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी निजी कंपनी के कामकाज में राजनीतिक नेतृत्व का इस तरह दखल देना भविष्य के लिए सही मॉडल हो सकता है? वाडेफुल ने कहा कि उन्होंने पहले कभी किसी खास कंपनी के मामले में राजनीतिक स्तर से इस तरह का हस्तक्षेप नहीं देखा। उन्होंने यह टिप्पणी मंगलवार को बर्लिन में आयोजित एक फोरम में की।