विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

क्वासर किसी आकाशगंगा का बेहद चमकदार केंद्र होता है। इसके बीच में एक विशाल ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद गैस, धूल और दूसरे पदार्थों को अपनी ओर खींचता है। इस दौरान बहुत ज्यादा ऊर्जा और रोशनी निकलती है। इसी वजह से क्वासर बहुत चमकीले दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों के लिए इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके जरिए ब्रह्मांड के शुरुआती दौर और उस समय मौजूद विशाल ब्लैक होल के बारे में जानकारी मिलती है। इस बार मिला क्वासर करीब 13.1 अरब साल पुरानी स्थिति में दिखाई दे रहा है। उस समय ब्रह्मांड अपनी आज की उम्र का पांच फीसदी भी नहीं था।इस खोज का नेतृत्व यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के वैज्ञानिक जूलियन वुल्फ ने किया। उनकी टीम ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के यूक्लिड टेलीस्कोप से मिले लाखों अवलोकनों का विश्लेषण किया। वर्ष 2023 में लॉन्च हुआ यह टेलीस्कोप आकाशगंगाओं का सर्वे कर रहा है। इसका मकसद डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझना है। ये दोनों ब्रह्मांड के बड़े हिस्से में मौजूद हैं और इसके लगातार फैलने में भूमिका निभाते हैं। वैज्ञानिकों ने इस क्वासर का नाम आयरलैंड के अरन द्वीप समूह में मौजूद प्राचीन पत्थर के किले 'डन एंगस' के नाम पर रखा है। वुल्फ की पत्नी और बेटी आयरिश हैं। वे किले को देखने गए थे और इसकी बनावट से काफी प्रभावित हुए थे। उन्हें यह किला ऐसे स्थान की तरह लगा, जहां से आगे एक विशाल दुनिया की खोज की जा सकती है।जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पता चला कि इस क्वासर के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य से करीब 36 करोड़ गुना अधिक है। ब्रह्मांड की इतनी शुरुआती उम्र में इसका इतना विशाल होना वैज्ञानिकों के लिए हैरानी की बात है।इस ब्लैक होल की एक और खासियत है। इसका आकार बहुत बड़ा है, लेकिन यह अपने आसपास मौजूद पदार्थ को अपेक्षाकृत धीमी गति से निगल रहा है। वैज्ञानिक इस असामान्य स्थिति को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं।हबल और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ पृथ्वी और अंतरिक्ष में मौजूद दूसरी वेधशालाओं ने भी इस खोज की पुष्टि की है।इससे पहले की दो खोजों ने वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के इतिहास में करीब 1.5 करोड़ साल या उससे कम पीछे पहुंचाया था। इस बार करीब चार करोड़ साल पीछे की जानकारी मिली है। यह लगभग एक दशक में सबसे बड़ी उपलब्धि है।जूलियन वुल्फ के मुताबिक, यह खोज शुरुआती ब्रह्मांड को समझने के लिए एक नई समयसीमा तय करती है। उन्होंने कहा कि बिग बैंग के करीब 63 करोड़ साल बाद ही इस ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य से 36 करोड़ गुना अधिक हो चुका था। लेकिन यह इतनी जल्दी इतना विशाल कैसे बन गया, इसका जवाब अभी नहीं मिला है। वैज्ञानिकों की टीम ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में ऐसे दूसरे क्वासर की तलाश जारी रखे हुए है। वुल्फ का कहना है कि यह रिकॉर्ड कुछ महीनों में भी टूट सकता है और संभव है कि कई साल तक कोई इसे न तोड़ पाए। इस अध्ययन के अंतिम नतीजे 'एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स' जर्नल में प्रकाशित हुए हैं।