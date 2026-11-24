ईरान ने होर्मुज में बिछाईं बारूदी सुरंगें?: दो तेल टैंकरों में लगी आग, सेना प्रमुख ने किसे दी चेतावनी?
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Tue, 24 Nov 2026 05:16 PM IST
सार
ईरान की नौसेना के मुताबिक, मंगलवार तड़के होर्मुज जलडमरूमध्य में बारूदी सुरंगों से टकराने के बाद दो तेल टैंकरों में आग लग गई। इस बीच सेना प्रमुख अमीर हातमी ने चेतावनी दी कि यह रणनीतिक जलमार्ग दुश्मनों के लिए और मुश्किल होगा।
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विस्तार
ईरान की नौसेना ने बताया कि मंगलवार तड़के होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) में दो तेल टैंकरों के बारूदी सुरंगों (माइंस) से टकराने के बाद उनमें आग लग गई। यह जानकारी सरकारी मीडिया में छपे सेना के एक बयान के अनुसार है।
ईरान के सेना कमांडर-इन-चीफ अमीर हातमी ने मंगलवार को पहले कहा था कि यह रणनीतिक जलमार्ग 'दिन-ब-दिन और अधिक बंद होता जाएगा और दुश्मन के लिए हालात और मुश्किल हो जाएंगे।'
खबर अपडेट हो रही है
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ईरान के सेना कमांडर-इन-चीफ अमीर हातमी ने मंगलवार को पहले कहा था कि यह रणनीतिक जलमार्ग 'दिन-ब-दिन और अधिक बंद होता जाएगा और दुश्मन के लिए हालात और मुश्किल हो जाएंगे।'
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