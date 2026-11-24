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ईरान के सेना कमांडर-इन-चीफ अमीर हातमी ने मंगलवार को पहले कहा था कि यह रणनीतिक जलमार्ग 'दिन-ब-दिन और अधिक बंद होता जाएगा और दुश्मन के लिए हालात और मुश्किल हो जाएंगे।' विज्ञापन



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ईरान के सेना कमांडर-इन-चीफ अमीर हातमी ने मंगलवार को पहले कहा था कि यह रणनीतिक जलमार्ग 'दिन-ब-दिन और अधिक बंद होता जाएगा और दुश्मन के लिए हालात और मुश्किल हो जाएंगे।'खबर अपडेट हो रही है

ईरान की नौसेना ने बताया कि मंगलवार तड़के होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) में दो तेल टैंकरों के बारूदी सुरंगों (माइंस) से टकराने के बाद उनमें आग लग गई। यह जानकारी सरकारी मीडिया में छपे सेना के एक बयान के अनुसार है।