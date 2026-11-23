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उन्होंने इस यात्रा से पहले राजनीतिक दलों और राष्ट्रपति के साथ कोई चर्चा न किए जाने पर भी चिंता जताई और इसे एक अभूतपूर्व कदम बताया। नेपाल के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर दो दिवसीय भारत यात्रा के लिए रविवार को नई दिल्ली पहुंचे।रविवार को समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए ग्यावली ने कहा, 'उन्होंने राजनीतिक दलों से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया है। इस राजकीय यात्रा के बारे में राष्ट्रपति को भी सूचित नहीं किया है। यह एक अभूतपूर्व तरीका है। हमें उम्मीद है कि वह नेपाल से जुड़े अहम मुद्दों को उठाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले सितंबर की घटनाओं के कारण दिल्ली और काठमांडू के बीच एक दूरी और 'विश्वास की कमी' पैदा हो गई है। इसलिए, उन्हें इस दूरी को पाटने और इन दो महत्वपूर्ण पड़ोसी साझेदार देशों के बीच विश्वास को फिर से बहाल करने पर ध्यान देना चाहिए।'ग्यावली ने कहा कि पिछले साल सितंबर के बाद की घटनाओं, और उसके बाद नेपाल में हुए चुनावों और नई सरकार के गठन ने नई दिल्ली और काठमांडू के बीच दूरी और विश्वास की कमी को बढ़ाने का काम किया है। दोनों पड़ोसियों के बीच सहयोग की आर्थिक संभावनाओं पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल मिलकर ऐसी 'वैल्यू चेन' और 'सप्लाई चेन' विकसित कर सकते हैं, जिससे दोनों देशों को फायदा होगा।उन्होंने आगे कहा, 'कुछ ऐसे पुराने और अनसुलझे मुद्दे हैं, जो लंबे समय से चले आ रहे हैं। ये हाल की सरकारों की गलती नहीं हैं; बल्कि, ये काफी समय से लंबित हैं। हमें इन चिंताओं पर ध्यान देने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, सीमाओं से जुड़े मुद्दे या 1950 की संधियों में मौजूद कुछ विशेष प्रावधान। हम मौजूदा व्यापार समझौतों में भी संशोधन करना चाहते हैं ताकि नेपाली उत्पादों की भारतीय बाजारों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित हो सके। ये ऐसे मामले हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा, हमें साझेदारी और सहयोग के नए रास्ते तलाशने चाहिए, क्योंकि अभी भी काफी संभावनाएं मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। नेपाल और भारत मिलकर 'वैल्यू चेन' और 'सप्लाई चेन' विकसित कर सकते हैं, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा।'22 से 23 नवंबर तक होने वाली यह यात्रा, मार्च 2026 में पदभार संभालने के बाद शाह की भारत की पहली यात्रा है, और प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान, 36 वर्षीय नेपाली प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, जिसमें भारत-नेपाल संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और आपसी चिंता के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया जाएगा।