रूस-यूक्रेन जंग: रूसी हमलों के बीच जेलेंस्की आज लंदन में करेंगे बैठक, कीव को एयर डिफेंस मिसाइलें देगा ब्रिटेन

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बता दें कि ट्रंप ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारी मात्रा में रूसी डीजल आयात करने का समझौता किया है। रूस की अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लगाने और पुतिन को अलग-थलग करने की अंतरराष्ट्रीय कोशिशों के बीच आए इस चौंकाने वाले फैसले ने उन घटनाओं की सूची को और बढ़ा दिया है जिनमें रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने जेलेंस्की की अनदेखी करते हुए रूसी नेता का पक्ष लिया है। बर्नहम ने अलग रुख अपनाया। यात्रा से पहले उन्होंने कहा, 'यूक्रेन के लोगों के लिए मेरा संदेश बिल्कुल साफ है, हम तब तक आपके साथ हैं जब तक जरूरत होगी और हम यूरोप में शांति के लिए आपकी साहसी लड़ाई का समर्थन करने में और आगे बढ़ेंगे तथा तेज़ी लाएंगे।'विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप के इस कदम ने यूरोप को कीव के साथ मजबूती से खड़े होने के लिए प्रेरित किया। कार्नेगी यूरोप की रिम मोमताज ने मंगलवार को एक विश्लेषण में लिखा, 'यूक्रेन के लिए मुश्किल सर्दी से पहले, डोनाल्ड ट्रंप का रूस की ओर फिर से झुकाव अच्छे संकेत नहीं देता है। लेकिन घबराने के बजाय, कीव के यूरोपीय सहयोगी कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।'यूरोपीय संघ की तरह ब्रिटेन भी रूस पर और प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। लंदन ने मॉस्को से ट्रंप द्वारा घोषित आंशिक युद्धविराम का पालन करने और यूक्रेन की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले रोकने का भी आग्रह किया है। जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन ऊर्जा युद्धविराम का पालन कर रहा है। जुलाई में नेता बनने के बाद बर्नहम ने कीव में पहली विदेश यात्रा की थी, जहां उन्होंने लंबी दूरी की मिसाइलें बनाने की टेक्नोलॉजी साझा करने की पेशकश की। इसके जवाब में, रूस ने ब्रिटेन पर कीव की तरफ से युद्ध में शामिल होने का आरोप लगाया।