एक्सप्लेनर: भारतीय मूल की नवी को क्यों मिला नोबेल शांति पुरस्कार, कैसे बनीं अंतरराष्ट्रीय कानून की बड़ी आवाज?

भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी नवनीतम पिल्लई को वर्ष 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तमिल मूल परिवार में जन्मीं पिल्लई का करियर ऐसे दौर में शुरू हुआ, जब दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की व्यवस्था लागू थी। वकालत से शुरू हुआ उनका सफर आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय अदालतों और संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचा। आइए जानते हैं उनके बारे में सबकुछ।

कौन हैं नवनीतम पिल्लई और कहां से शुरू हुआ उनका सफर?

नवी पिल्लई का जन्म 23 सितंबर 1941 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में एक भारतीय तमिल मूल के परिवार में हुआ था। उनके दादा-दादी 1890 के दशक में भारत से दक्षिण अफ्रीका के नेटाल पहुंचे थे। वे गिरमिटिया मजदूरों के रूप में चीनी के बागानों में काम करने आए थे। उस दौर में भारत से मजदूरों को भर्ती कर नेटाल जैसे उपनिवेशों में ले जाया जाता था, जहां उन्हें अक्सर कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था।

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नवी पिल्लई आठ भाई-बहनों में पांचवें नंबर पर थीं। लेखिका सामंथा नायडू ने अपनी किताब Navi Pillay: Realising Human Rights For All में बताया है कि उनके पिता नरैनसामी नायडू बस ड्राइवर थे। उनकी मां संथामा चाहती थीं कि बेटियों को भी बेटों के बराबर शिक्षा मिले। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और बच्चों के लिए स्कूल की कॉपियां खरीदना भी आसान नहीं था। ऐसे में उनकी मां बड़े बच्चों की पुरानी किताबों के खाली पन्नों को सिलकर कॉपियां तैयार करती थीं, ताकि परिवार के सभी बच्चों की पढ़ाई जारी रह सके।

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पिल्लई का बचपन रंगभेद के दौर में बीता। उस समय दक्षिण अफ्रीका में लोगों के साथ उनकी नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता था। अश्वेत और दूसरे गैर-श्वेत समुदायों को कई अधिकारों से वंचित रखा जाता था। इस व्यवस्था में नस्लीय अलगाव और सामाजिक बहिष्कार भी शामिल था।पिल्लई ने नेटाल विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। उन्होंने 1963 में कला विषय में स्नातक (बीए) और 1965 में कानून में स्नातक (एलएलबी) की डिग्री हासिल की। साल 1967 में उन्होंने अपनी लॉ फर्म शुरू की। इसके साथ ही वह दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में अपनी कानूनी फर्म स्थापित करने वाली पहली महिला बनीं। आगे चलकर वह अपने देश के हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली पहली अश्वेत महिला भी बनीं। उन्होंने आपराधिक और दीवानी, दोनों तरह के मामलों की सुनवाई की।

नवी पिल्लई ने संयुक्त राष्ट्र को दिए एक इंटरव्यू में बताया था ''हमारा परिवार बेहद गरीब था। मेरे पिता बस ड्राइवर थे। मैं यह बात इसलिए बताती हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के लोगों की स्थिति अश्वेत अफ्रीकी लोगों से बेहतर थी। लेकिन हम सभी गरीब थे और साथ मिलकर मुश्किलों का सामना करते थे। उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष सार्थक रहा, क्योंकि इसकी बदौलत उन्हें ऐसे लोगों की मदद करने का मौका मिला, जो खुद को असहाय पाते थे।''