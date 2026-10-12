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अमेरिका: बेटे और अफेयर पर खामोशी के लिए 336 करोड़ किए ऑफर? मस्क की पूर्व प्रेमिका एशले का दावा; क्या-क्या कहा?

Mon, 12 Oct 2026 07:44 AM IST
निर्मल कांत न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन।
न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन। Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 12 Oct 2026 07:44 AM IST
सार

कारोबारी एलन मस्क की पूर्व प्रेमिका एशले सेंट क्लेयर का दावा है कि बेटे और रिश्ते पर चुप्पी के बदले उन्हें 336 करोड़ रुपये देने की पेशकश की गई थी। उन्होंने यह ऑफर ठुकरा दिया। आखिर क्या थी इस कथित सीक्रेट डील की पूरी कहानी? पढ़िए रिपोर्ट।

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एलन मस्क - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक/एएनआई (फाइल)

विस्तार
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अमेरिका की जानी-मानी दक्षिणपंथी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लेखिका एशले सेंट क्लेयर ने अमेरिकी अरबपति व टेस्ला प्रमुख एलन मस्क के साथ खुद के संबंधों पर बेहद चौकाने वाला खुलासा किया है। एशले ने कहा है कि उन्हें मस्क ने अपने रिश्ते और बच्चे पर खामोश रहने के लिए लगभग 336 करोड़ रुपये का ऑफर दिया था, जिसे उन्होंने तुरंत ठुकरा दिया था।
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एशले ने कहा कि वह नहीं चाहती थीं कि उनका बेटा पूरी जिंदगी एक गंदा रहस्य बनकर जिए। एशले ने दावा किया कि उनके बेटे रॉमुलस के जन्म के बाद मस्क की तरफ से उन्हें यह सीक्रेट डील ऑफर की गई थी। इसके तहत उन्हें तुरंत करीब 126 करोड़ रुपये नकद और अगले 21 वर्षों तक हर महीने 84 लाख रुपये दिए जाने थे। एशले ने ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता एलेक्स गिबनी की डॉक्यूमेंट्री "मस्क" और द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में मस्क के साथ अपने संबंधों पर खुलकर बात की है।
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