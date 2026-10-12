अमेरिका: बेटे और अफेयर पर खामोशी के लिए 336 करोड़ किए ऑफर? मस्क की पूर्व प्रेमिका एशले का दावा; क्या-क्या कहा?

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अमेरिका की जानी-मानी दक्षिणपंथी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लेखिका एशले सेंट क्लेयर ने अमेरिकी अरबपति व टेस्ला प्रमुख एलन मस्क के साथ खुद के संबंधों पर बेहद चौकाने वाला खुलासा किया है। एशले ने कहा है कि उन्हें मस्क ने अपने रिश्ते और बच्चे पर खामोश रहने के लिए लगभग 336 करोड़ रुपये का ऑफर दिया था, जिसे उन्होंने तुरंत ठुकरा दिया था।