पाकिस्तान: इस्लामाबाद में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5

पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। आज सुबह छह बजकर 39 मिनट के आस-पास इस्लामाबाद के 146 किलोमीटर डब्ल्यूएसडब्ल्यू में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.5 थी। नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी ने इस भूकंप की जानकारी दी।

Earthquake of magnitude 4.5 occurred today around 06:39:14 IST in 146km WSW of Islamabad, Pakistan



(Pic courtesy: National Center for Seismology) pic.twitter.com/BfmlQFPHJ8