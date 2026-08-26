मोजतबा खामेनेई जिंदा हैं या नहीं?: ट्रंप ने मौत की खबरों को नकारा, बोले- घायल हैं, लेकिन मारे नहीं गए

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कंजर्वेटिव रेडियो होस्ट ग्लेन बेक के साथ एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि मोजतबा खामेनेई बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन उनकी मौत नहीं हुई है। ट्रंप ने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि वह मारे गए हैं। वह बहुत गंभीर रूप से घायल हुए थे। उनके शरीर का बायां हिस्सा, हाथ, पैर, पूरा हिस्सा। वह बहुत गंभीर रूप से घायल हुए थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह मारे गए हैं।''अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ''अगर वह मारे गए हैं, तो वे काफी अच्छा दिखावा कर रहे हैं।'' ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरानी अधिकारी लगातार 'उनसे बात करने के लिए वापस जाने' और महत्वपूर्ण मामलों पर 'अंतिम मंजूरी' लेने का जिक्र करते हैं। मोजतबा खामेनेई के सर्वोच्च नेता बनने के बाद से वह काफी हद तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहे हैं। उनकी मौजूदा स्थिति की पुष्टि करने वाली हाल की कोई स्पष्ट तस्वीर, वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने नहीं आई है।लंबे समय तक सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आने के कारण ईरान के अंदर और बाहर उनकी स्थिति को लेकर अटकलें लगती रही हैं। पिछले सप्ताह अपने पिता के लिए आयोजित एक बड़े शोक समारोह में भी मोजतबा नजर नहीं आए। इस कार्यक्रम के आधिकारिक मेजबान वह खुद थे।कई वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के बारे में बताया गया है कि उन्होंने भी मोजतबा को नहीं देखा है। ईरानवायर ने बताया कि मोजतबा के सर्वोच्च नेता बनने के बाद से किसी कैबिनेट मंत्री ने उनसे मुलाकात नहीं की है। कुछ रिपोर्टों में अज्ञात ईरानी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि मोजतबा की फरवरी में हुए हमलों में मौत हो सकती है या उन्हें मस्तिष्क में गंभीर चोट लगी हो सकती है। हालांकि, इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है।सर्वोच्च नेता के करीबी लोगों ने इन अफवाहों को खारिज किया है। वहीं, ईरानी अधिकारियों ने उनकी सीमित सार्वजनिक मौजूदगी की वजह सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बताया है। हालांकि, ऐसे संकेत भी मिले हैं कि सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आने के बावजूद मोजतबा अपना अधिकार इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके कार्यालय की ओर से धार्मिक फैसले, आदेश और नियुक्तियां जारी की गई हैं।राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने भी कहा है कि उन्होंने सर्वोच्च नेता के साथ कई घंटे तक मुलाकात की और युद्ध तथा ईरान की अर्थव्यवस्था पर चर्चा की। ईरानी मीडिया ने 24 अगस्त को मोजतबा का पहले सामने न आया एक वीडियो भी जारी किया था। इसमें वह एक अकादमिक सत्र की अध्यक्षता करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, वीडियो की तारीख नहीं बताई गई, इसलिए इससे स्वतंत्र रूप से यह पुष्टि नहीं हो सकी कि इसे कब और कहां रिकॉर्ड किया गया था।