कोरोना : उत्तर कोरिया में 'बुखार' से छह मरे, एकांतवास में भेजे गए 1.87 लाख लोग, अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा मौतें

एजेंसी, वॉशिंगटन/ प्योंगयांग। Published by: देव कश्यप Updated Fri, 13 May 2022 05:19 AM IST