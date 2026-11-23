भारत और चीन के बीच कारोबार और व्यापारिक यात्राओं को लेकर एक बार फिर वीजा का मुद्दा चर्चा में है। भारतीय कारोबारियों को चीन का वीजा मिलने में कथित देरी और कमी की खबरों के बीच बीजिंग ने प्रक्रिया आसान करने की इच्छा जताई है। चीन ने कहा है कि वह दोनों देशों के कारोबारियों के लिए वीजा व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत के साथ काम करने को तैयार है। चीन का यह बयान ऐसे समय आया है, जब दोनों देशों के बीच 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिशें जारी हैं। सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद भी दोनों देशों ने संबंध सुधारने की बात कही थी।

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भारतीय कारोबारियों को चीन का वीजा मिलने में कमी और देरी की खबरें सामने आई हैं।

शंघाई में आयोजित चीन इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपो में इस बार कम भारतीय कारोबारियों को वीजा मिलने की बात कही गई।

चीन वीजा एप्लीकेशन सेंटर ने आवेदन स्वीकार करना बंद कर दिया है।

अब चीनी राजनयिक मिशन सीधे वीजा आवेदनों पर कार्रवाई कर रहे हैं।

चीन ने दिसंबर 2025 में भारतीय आवेदकों के लिए ऑनलाइन वीजा आवेदन प्रणाली भी शुरू की थी।

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने लिखित जवाब में कहा कि चीन अपने कानूनों और नियमों के अनुसार पात्र विदेशी नागरिकों को वीजा जारी करता है। प्रवक्ता ने कहा, "हम दोनों देशों के कारोबारियों के लिए वीजा व्यवस्था को आसान बनाने के लिए भारत के साथ काम करने को तैयार हैं।" यह बयान उन खबरों के बीच आया है, जिनमें कहा गया था कि चीन के राजनयिक मिशनों ने भारतीय नागरिकों को वीजा देना कम कर दिया है। इसमें कारोबारी यात्रियों को भी परेशानी होने की बात कही गई थी। इसी महीने शंघाई में आयोजित चीन इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपो में हिस्सा लेने के लिए कम भारतीय कारोबारियों को वीजा मिलने की खबरें सामने आई थीं। यह सालाना व्यापार मेला दुनिया भर की कंपनियों को अपने उत्पाद चीनी ग्राहकों के सामने पेश करने का अवसर देता है। ऐसे में वीजा प्रक्रिया में किसी भी तरह की रुकावट का असर दोनों देशों के व्यापारिक संपर्कों पर पड़ सकता है।चीन ने वीजा आवेदनों को लेकर अपनी व्यवस्था में भी बदलाव किया है। पहले चीन वीजा एप्लीकेशन सेंटर नाम की सेवा देने वाली संस्था आवेदन स्वीकार करती थी, लेकिन अब बीजिंग ने उसे आवेदन लेने से रोक दिया है। बढ़ती मांग, खासकर कारोबारी वीजा की मांग को देखते हुए चीनी राजनयिक मिशन अब सीधे आवेदन संभाल रहे हैं। इस पूरे मामले में मुख्य बातें इस प्रकार हैं।



गलवान संघर्ष के बाद वीजा व्यवस्था में कैसे हुआ सुधार?

भारत और चीन के बीच वीजा व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया पिछले साल से तेज हुई है। भारत ने पांच साल के अंतराल के बाद जुलाई 2025 में चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा जारी करना दोबारा शुरू किया था। इसे दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में अहम कदम माना गया। जून 2020 में गलवान घाटी में हुए हिंसक संघर्ष के बाद दोनों देशों के संबंधों में भारी तनाव आ गया था। इसके बाद लंबे समय तक आम लोगों की आवाजाही और पर्यटन पर भी असर पड़ा। वीजा व्यवस्था दोबारा शुरू होने के साथ दोनों देशों ने कई शहरों के बीच सीधी हवाई सेवा भी बहाल की। इनमें बीजिंग-नई दिल्ली मार्ग शामिल है। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक, चीन के नागरिकों के लिए भारत के वीजा आवेदनों को खारिज करने की दर हाल के महीनों में घटकर करीब सात प्रतिशत रह गई है। इसका उद्देश्य कारोबार और पर्यटन से जुड़ी यात्राओं को बढ़ावा देना है।

सितंबर 2026 में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। इस बैठक के बाद दोनों देशों के संबंधों को लेकर चीन ने सकारात्मक रुख जताया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच सबसे अहम सहमति यह बनी कि भारत और चीन को साझेदार के रूप में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस सहमति को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। चीन ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने और आगे बढ़ाने की इच्छा जताई। साथ ही कहा कि दोनों देशों को एक-दूसरे के विकास और प्रगति में सहयोग करना चाहिए। चीन के मुताबिक, भारत और चीन के बीच बेहतर संबंधों से दुनिया में शांति और समृद्धि को भी बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि, कारोबारी वीजा को लेकर सामने आई शिकायतों के बीच अब यह देखना होगा कि चीन की ओर से कही गई बातों का जमीन पर कितना असर दिखाई देता है।