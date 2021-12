Omicron Alert: दुनिया में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मौत, ब्रिटेन के पीएम जॉनसन ने दी जानकारी

ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वैरिएंट से पहली मौत का मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से पहली मौत हुई है। यहां रविवार को ओमिक्रॉन 1,239 मामले दर्ज हुए थे।

British Prime Minister Boris Johnson said on Monday the first patient had died after contracting the #Omicron variant of the #coronavirus: Reuters