मां का दूध बच्चे के लिए प्रकृति का सबसे संपूर्ण आहार माना जाता है, लेकिन इसकी पोषण संरचना दुनिया के हर हिस्से में एक जैसी नहीं होती। नौ देशों की 305 माताओं के दूध पर हुए एक नए अध्ययन में वसा, ओमेगा-3 और मस्तिष्क के विकास से जुड़े खास तत्वों की मात्रा में बड़ा अंतर सामने आया है।

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नॉर्वे की माताओं के दूध में सबसे अधिक ऊर्जा और वसा मिली, जबकि इटली में इनकी मात्रा सबसे कम रही। फिलीपींस के दूध में सैचुरेटेड फैट अधिक था तो नॉर्वे में ओमेगा-3 का अनुपात सबसे ज्यादा मिला। स्विट्जरलैंड स्थित नेस्ले रिसर्च और नीदरलैंड के यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर ग्रोनिंगन के वैज्ञानिकों ने यह अध्ययन किया। इसके निष्कर्ष वैज्ञानिक जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुए हैं। शोध में फ्रांस, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल, रोमानिया, स्पेन, स्वीडन, फिलीपीन और सिंगापुर की माताओं को शामिल किया गया।शुरुआत में 450 मां-शिशु जोड़ों के आंकड़े जुटाए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विकास मानकों के अनुसार सामान्य रूप से बढ़ रहे 364 शिशुओं की पहचान हुई। इनमें से 305 माताओं के दूध के नमूनों की जांच की गई। ये नमूने प्रसव के 21 दिन बाद लिए गए थे। वैज्ञानिकों ने इनमें ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, लैक्टोज, फैटी एसिड और गैंग्लियोसाइड की मात्रा मापी। अध्ययन में 100 मिलीलीटर दूध में औसतन 71.24 किलो कैलोरी ऊर्जा मिली।