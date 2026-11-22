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डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन राष्ट्रपति दोनों क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरों को सीमित करने के पक्ष में रहे हैं। इसके लिए आमतौर पर ब्याज दरों की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत तय करने का प्रस्ताव दिया जाता रहा है। इससे क्रेडिट कार्ड कंपनियां ग्राहकों से वसूले जाने वाले ब्याज में काफी कमी कर सकती हैं। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के अगस्त में किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक, क्रेडिट कार्ड पर औसत ब्याज दर करीब 22.2 प्रतिशत है।ट्रंप ने जनवरी में व्हाइट हाउस की महंगाई और खर्च कम करने की पहल के तहत क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरों को सीमित करने का प्रस्ताव रखा था। बैंकों और क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने तुरंत इसका कड़ा विरोध किया था। उनका कहना था कि ब्याज दरों पर सीमा लगाने से उन्हें गरीब और कम क्रेडिट रेटिंग वाले ग्राहकों के कार्ड बंद करने पड़ सकते हैं या कार्ड से खरीदारी करने पर मिलने वाले रिवॉर्ड और अन्य सुविधाओं में भारी कटौती करनी पड़ सकती है।यह प्रस्ताव रिपब्लिकन नेताओं को भी पसंद नहीं आया था। उस समय रिपब्लिकन के नियंत्रण वाली कांग्रेस ने ट्रंप के इस वादे को पूरा करने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किया। अब स्थिति बदल सकती है, क्योंकि डेमोक्रेट्स प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में बहुमत हासिल करने वाले हैं। मैसाचुसेट्स की डेमोक्रेटिक सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन, जिन्हें सीनेट की बैंकिंग समिति का अगला अध्यक्ष बनाए जाने की उम्मीद है, कई बार ब्याज दरों को सीमित करने की मांग कर चुकी हैं। फॉक्स न्यूज को दिए गए ट्रंप के साक्षात्कार पर प्रतिक्रिया देते हुए वॉरेन ने कहा, "आइए, क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरों को सीमित करें और अमेरिकियों के पैसे बचाएं।"