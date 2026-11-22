विश्व अपडेट्स: डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम करेंगे ट्रंप, 10 फीसदी तक सीमित करेंगे क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरें
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Sun, 22 Nov 2026 04:28 AM IST
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि वह क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरों को सीमित करने के लिए कांग्रेस में आने वाले डेमोक्रेटिक सदस्यों के साथ मिलकर काम करेंगे। वह 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान किए गए अपने वादे को पूरा करना चाहते हैं, जिसे उद्योग जगत के दबाव और रिपब्लिकन नेताओं की कम दिलचस्पी के कारण लागू नहीं किया जा सका था। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज चैनल के कार्यक्रम 'सैटरडे इन अमेरिका' में कहा, "मैं ऐसा करूंगा। इन क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने बहुत कमाई की है।"
डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन राष्ट्रपति दोनों क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरों को सीमित करने के पक्ष में रहे हैं। इसके लिए आमतौर पर ब्याज दरों की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत तय करने का प्रस्ताव दिया जाता रहा है। इससे क्रेडिट कार्ड कंपनियां ग्राहकों से वसूले जाने वाले ब्याज में काफी कमी कर सकती हैं। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के अगस्त में किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक, क्रेडिट कार्ड पर औसत ब्याज दर करीब 22.2 प्रतिशत है।
ट्रंप ने जनवरी में रखा था ब्याज दरों को सीमित करने का प्रस्ताव
ट्रंप ने जनवरी में व्हाइट हाउस की महंगाई और खर्च कम करने की पहल के तहत क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरों को सीमित करने का प्रस्ताव रखा था। बैंकों और क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने तुरंत इसका कड़ा विरोध किया था। उनका कहना था कि ब्याज दरों पर सीमा लगाने से उन्हें गरीब और कम क्रेडिट रेटिंग वाले ग्राहकों के कार्ड बंद करने पड़ सकते हैं या कार्ड से खरीदारी करने पर मिलने वाले रिवॉर्ड और अन्य सुविधाओं में भारी कटौती करनी पड़ सकती है।
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यह प्रस्ताव रिपब्लिकन नेताओं को भी पसंद नहीं आया था। उस समय रिपब्लिकन के नियंत्रण वाली कांग्रेस ने ट्रंप के इस वादे को पूरा करने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किया। अब स्थिति बदल सकती है, क्योंकि डेमोक्रेट्स प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में बहुमत हासिल करने वाले हैं। मैसाचुसेट्स की डेमोक्रेटिक सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन, जिन्हें सीनेट की बैंकिंग समिति का अगला अध्यक्ष बनाए जाने की उम्मीद है, कई बार ब्याज दरों को सीमित करने की मांग कर चुकी हैं। फॉक्स न्यूज को दिए गए ट्रंप के साक्षात्कार पर प्रतिक्रिया देते हुए वॉरेन ने कहा, "आइए, क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरों को सीमित करें और अमेरिकियों के पैसे बचाएं।"
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डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन राष्ट्रपति दोनों क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरों को सीमित करने के पक्ष में रहे हैं। इसके लिए आमतौर पर ब्याज दरों की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत तय करने का प्रस्ताव दिया जाता रहा है। इससे क्रेडिट कार्ड कंपनियां ग्राहकों से वसूले जाने वाले ब्याज में काफी कमी कर सकती हैं। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के अगस्त में किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक, क्रेडिट कार्ड पर औसत ब्याज दर करीब 22.2 प्रतिशत है।
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ट्रंप ने जनवरी में रखा था ब्याज दरों को सीमित करने का प्रस्ताव
ट्रंप ने जनवरी में व्हाइट हाउस की महंगाई और खर्च कम करने की पहल के तहत क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरों को सीमित करने का प्रस्ताव रखा था। बैंकों और क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने तुरंत इसका कड़ा विरोध किया था। उनका कहना था कि ब्याज दरों पर सीमा लगाने से उन्हें गरीब और कम क्रेडिट रेटिंग वाले ग्राहकों के कार्ड बंद करने पड़ सकते हैं या कार्ड से खरीदारी करने पर मिलने वाले रिवॉर्ड और अन्य सुविधाओं में भारी कटौती करनी पड़ सकती है।
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यह प्रस्ताव रिपब्लिकन नेताओं को भी पसंद नहीं आया था। उस समय रिपब्लिकन के नियंत्रण वाली कांग्रेस ने ट्रंप के इस वादे को पूरा करने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किया। अब स्थिति बदल सकती है, क्योंकि डेमोक्रेट्स प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में बहुमत हासिल करने वाले हैं। मैसाचुसेट्स की डेमोक्रेटिक सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन, जिन्हें सीनेट की बैंकिंग समिति का अगला अध्यक्ष बनाए जाने की उम्मीद है, कई बार ब्याज दरों को सीमित करने की मांग कर चुकी हैं। फॉक्स न्यूज को दिए गए ट्रंप के साक्षात्कार पर प्रतिक्रिया देते हुए वॉरेन ने कहा, "आइए, क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरों को सीमित करें और अमेरिकियों के पैसे बचाएं।"
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'ईसाई शादी करें, ज्यादा बच्चे पैदा करें', ट्रंप की प्रेस सचिव रहीं कैरोलिना लेविट की सलाह
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान और फिर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव रहीं कैरोलिना लेविट ने ईसाइयों को सलाह दी है कि वह शादी करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। दरअसल, लेविट दुनिया में ईसाइयों की आबादी घटने की प्यू रिसर्च सर्वे की हालिया रिपोर्ट से खासी चिंतित हैं। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2035 तक दुनिया की आबादी ईसाइयों को पीछे छोड़कर मुस्लिमों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी हो जाएगी।
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव का पद छोड़ने के बाद अब बतौर कंट्रीब्यूटर फॉक्स न्यूज से जुड़ चुकीं कैरोलिना लेविट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्यू की वह रिपोर्ट साझा की जिसमें बताया गया है कि 2035 तक मुस्लिमों की संख्या ईसाइयों से ज्यादा हो जाएगी। साथ ही लिखा-शादी करें, ज्यादा बच्चे पैदा करें, उन्हें चर्च के संस्कार सिखाते हुए बड़ा करें और उन्हें अमेरिका से प्रेम करना सिखाएं। लेविट की यह पोस्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों का विषय बन गई है। इस बयान ने अमेरिका में परिवार, धर्म और जनसांख्यिकी से जुड़ी पुरानी बहस को हवा दे दी है। धार्मिक समूहों ने उनके संदेश को सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने वाला बताया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान और फिर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव रहीं कैरोलिना लेविट ने ईसाइयों को सलाह दी है कि वह शादी करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। दरअसल, लेविट दुनिया में ईसाइयों की आबादी घटने की प्यू रिसर्च सर्वे की हालिया रिपोर्ट से खासी चिंतित हैं। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2035 तक दुनिया की आबादी ईसाइयों को पीछे छोड़कर मुस्लिमों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी हो जाएगी।
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव का पद छोड़ने के बाद अब बतौर कंट्रीब्यूटर फॉक्स न्यूज से जुड़ चुकीं कैरोलिना लेविट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्यू की वह रिपोर्ट साझा की जिसमें बताया गया है कि 2035 तक मुस्लिमों की संख्या ईसाइयों से ज्यादा हो जाएगी। साथ ही लिखा-शादी करें, ज्यादा बच्चे पैदा करें, उन्हें चर्च के संस्कार सिखाते हुए बड़ा करें और उन्हें अमेरिका से प्रेम करना सिखाएं। लेविट की यह पोस्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों का विषय बन गई है। इस बयान ने अमेरिका में परिवार, धर्म और जनसांख्यिकी से जुड़ी पुरानी बहस को हवा दे दी है। धार्मिक समूहों ने उनके संदेश को सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने वाला बताया है।