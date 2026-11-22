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ईरानी सरकारी प्रसारक आईआरआईबी पर प्रसारित बयान के अनुसार, आईआरजीसी की एयरोस्पेस फोर्स ने बहरीन के अल-रिफा और अवाली सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, इन ठिकानों पर अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़े रडार तैनात हैं।आईआरजीसी ने कहा कि यह कार्रवाई अमेरिकी एमक्यू-1 और एमक्यू-9 ड्रोन की ओर से ईरानी हवाई क्षेत्र के कथित बार-बार उल्लंघन और ईरान के हेंगम द्वीप पर एक रडार प्रतिष्ठान पर हमले के जवाब में की गई। संगठन ने यह भी दावा किया कि क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य एस्कॉर्ट और हवाई सुरक्षा अभियान अपने उद्देश्यों को हासिल करने में नाकाम रहे। इसके कारण अमेरिकी सुरक्षा में चल रहे उपकरणों और जहाजों को काफी नुकसान हुआ।आईआरजीसी ने ईरान के हवाई क्षेत्र को रेड लाइन बताते हुए चेतावनी दी कि आगे किसी भी तरह की घुसपैठ होने पर कड़ी और निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले ईरानी सरकारी प्रसारक आईआरआईबी ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें कथित तौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य के ऊपर दो अमेरिकी सैन्य ड्रोन एमक्यू-9 और एमक्यू-1 को मार गिराने के दृश्य दिखाए गए थे।एक अन्य वीडियो में प्रसारक ने बहरीन के अल-रिफा और अवाली ठिकानों पर अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस रडार को निशाना बनाने वाले आईआरजीसी के मिसाइल और ड्रोन अभियान के दृश्य दिखाए।वीडियो में अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) को चुनौती देते हुए संदेश भी दिया गया। इसमें कहा गया कि वह फिर से तथ्यों की जांच संबंधी बयान जारी करे और यह दावा करे कि अमेरिकी सैन्य उपकरणों को नुकसान नहीं पहुंचा या उन्हें आईआरजीसी ने निशाना नहीं बनाया।आईआरजीसी ने इन कार्रवाइयों को ईरानी हवाई क्षेत्र में अमेरिका की कथित घुसपैठ और हेंगम द्वीप पर रडार प्रतिष्ठान पर हमले का जवाब बताया है। हालांकि, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर नुकसान को लेकर इस खबर में स्वतंत्र पुष्टि का विवरण नहीं दिया गया है।