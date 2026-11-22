'शांति के निवास' के रूप में जाना जाने वाला ब्रुनेई दारुस्सलाम 5,00,000 से कम आबादी वाला एक छोटा सा राष्ट्र है, जिसका लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा उष्णकटिबंधीय जंगलों से ढका हुआ है। लेकिन इसके छोटे आकार की तुलना में यहां देखने और जानने के लिए कहीं अधिक विविधता है।

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यात्री सदियों पुराने जल-समुदायों, प्रवाल भित्तियों और घने वर्षावनों के बीच घूम सकते हैं, जबकि यहां के व्यंजन और जीवंत सांस्कृतिक परंपराएं यह दर्शाती हैं कि कैसे संस्कृति, इस्लामी आस्था और प्रकृति एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। लहराती पहाड़ियों और ब्रुनेई नदी के बीच बसा बंदर सेरी बेगवान ब्रुनेई और इसकी संस्कृति व परंपराओं को जानने के लिए एक स्वाभाविक शुरुआती बिंदु है। इसके सबसे प्रमुख स्थलों में ओमर अली सैफुद्दीन मस्जिद शामिल है, जो अपने विशिष्ट सुनहरे गुंबद और संगमरमर के स्तंभों के लिए जानी जाती है।यह केंद्र इस्लामी ज्ञान और विरासत के अध्ययन के लिए समर्पित है। इसकी दीर्घाओं में कुरान की प्राचीन पांडुलिपियां, इस्लामी कलाकृतियां, खगोलीय उपकरण और पैगंबर मुहम्मद के बाल महत्वपूर्ण संग्रह रखे गए हैं।शहर के मुख्य स्थलों के पास नदी के किनारे फैला काम्पोंग आयर ब्रुनेई नदी पर खंभों पर बने 30 गांवों का एक समूह है, जो लगभग 30 किलोमीटर लंबे लकड़ी के पैदल रास्तों और पुलों से जुड़ा हुआ है। पर्यटक यहां नाव की सवारी कर रंग-बिरंगे घरों और स्थानीय भोजनालयों को देख सकते हैं।यहां की रिवर सफारी भी खास आकर्षण है, जहां मैंग्रोव जंगलों के बीच प्रोबोसिस बंदर, मकाक, मॉनिटर छिपकलियां, किंगफिशर और बगुले जैसे वन्यजीव और पक्षी देखने को मिलते हैं।: ब्रुनेई में समुद्र तटों से लेकर घने वर्षावनों तक पर्यटन के कई आकर्षण मौजूद हैं। मुआरा और मेरागांग बीच परिवारों और पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हैं। वहीं, समुद्र में प्रवाल भित्तियां, विविध समुद्री जीव और गोताखोरी के लिए जहाजों के 30 मलबे वाले स्थल मौजूद हैं। देश के पूर्वी टेम्बुरोंग जिले में स्थित उलु टेम्बुरोंग नेशनल पार्क भी खास आकर्षण है। ब्रुनेई में 500 से अधिक पक्षी, 170 स्तनधारी और 80 उभयचर प्रजातियां पाई जाती हैं।