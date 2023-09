Exercise Bright Star: हवा में भरा फाइटर प्लेन का फ्यूल, भारतीय वायुसेना का हैरतअंगेज कारनामा देख हो जाएंगे दंग

मिस्र की राजधानी काहिरा में ब्राइट स्टार-23 अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। 27 अगस्त से 16 सितंबर तक चलने वाले अभ्यास में भारतीय वायुसेना पहली बार भाग ले रही है। यहां संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर की वायुसेना टुकड़ियां भी मौजूद हैं।

ब्राइट स्टार-23 अभ्यास का उद्देश्य

इस अभ्यास का उद्देश्य शामिल देशों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना और रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। साथ ही, सीमाओं पार संबंधों को अत्यधिक प्रगाढ़ करना भी है।

यह विमान दिखाएंगे अपना दम

भारतीय वायुसेना के दल में पांच Mig-29, दो IL-78, दो C-130 और दो C-17 विमान शामिल हैं। इसी के साथ ही गुरुड़ विशेष बल के कर्मियों के साथ स्क्वाड्रन के कर्मचारी भी अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं।

IL-78 का हवा में जलवा

भारतीय वायुसेना अपने हैरतअंगेज कारनामों के लिए जाना जाता है। कुछ ऐसे ही कारनामें मिस्र की राजधानी काहिरा में चल रहे ब्राइट स्टार-23 अभ्यास में भी देखने को मिले। अभ्यास के दौरान वायुसेना के हैरतअंगेज कारनामे सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं।

वीडियों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे भारतीय वायुसेना के IL-78 ने हवा में मिस्र के मिग-29 में फ्यूल भरा।





#WATCH | An IL-78 tanker of the Indian Air Force refuels Mig 29 M and Rafale fighters of the Egyptian Air Force as part of Ex Bright Star 23. IAF Mig 29 UPG also seen as part of this mission. pic.twitter.com/53eZT4dFdd