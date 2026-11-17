अमेरिका में इन दिनों आर्थिक स्थिरता, तकनीकी व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है। एक के बाद एक सामने आ रही घटनाओं ने देश की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साइबर हमलों से सरकारी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने, क्रिप्टोकरेंसी की बड़ी चोरी, शेयर बाजार में भारी गिरावट और माइक्रोसॉफ्ट की सेवाएं बाधित होने जैसी घटनाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ाई है। इतना ही नहीं, तकनीकी गड़बड़ी के कारण देश के हवाई अड्डों पर विमानों की उड़ानों तक को रोकना पड़ा। इन घटनाओं के बीच आम अमेरिकी यह सोचने को मजबूर हैं कि क्या देश की आर्थिक और सुरक्षा व्यवस्था किसी बड़े संकट का सामना कर रही है।

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अमेरिका में अक्तूबर को ब्लैक अक्तूबर के रूप में देखा जा रहा है। इस दौरान साइबर हमलों, आर्थिक नुकसान और तकनीकी खराबी से जुड़ी कई घटनाएं सामने आईं। इन घटनाओं ने दिखाया कि किसी एक तकनीकी व्यवस्था में गड़बड़ी होने से सरकारी कामकाज, कारोबार, बैंकिंग और हवाई सेवाओं तक पर असर पड़ सकता है। लोगों की चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि इन घटनाओं का असर केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। सरकारी संस्थानों से लेकर बड़ी तकनीकी कंपनियों और शेयर बाजार तक अनिश्चितता का माहौल बना है।ब्लैक अक्तूबर के दौरान हैकर्स ने पीएचपी प्रोग्रामिंग की खामियों का फायदा उठाकर अमेरिकी चुनाव आयोग और सैन्य ठिकानों समेत कई संस्थानों को निशाना बनाया। इसके अलावा उत्तर कोरियाई हैकर्स ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बाइनेंस से 6.3 अरब डॉलर की चोरी को अंजाम दिया। इसे अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी बताया गया है। इस घटना ने डिजिटल लेनदेन और ऑनलाइन वित्तीय व्यवस्था की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जब दुनिया की बड़ी वित्तीय कंपनियां भी साइबर हमलों का शिकार हो सकती हैं, तो आम लोगों के डिजिटल पैसे की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ना स्वाभाविक है।अमेरिकी शेयर बाजार में भी भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। मध्यावधि चुनावों में डाटा सेंटरों का विरोध करने वाले उम्मीदवारों की जीत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) क्षेत्र को लेकर अनिश्चितता बढ़ी। पांच नवंबर को नैस्डैक-100 में मार्च 2020 के बाद की सबसे बड़ी एकदिनी गिरावट दर्ज की गई। इसी दौरान एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग और चीन की कथित जासूस महिला एलिस हुआंग से जुड़े विवाद ने भी चर्चा बटोरी। इन घटनाओं ने तकनीकी क्षेत्र और निवेशकों के बीच चिंता बढ़ाई।तकनीकी खराबी के कारण माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर और सॉफ्टवेयर टूल्स अचानक ठप हो गए। इससे ईमेल, कैलेंडर और एआई सेवाएं प्रभावित हुईं। इसका असर दुनिया के कई हिस्सों में देखने को मिला। दूसरी ओर, अमेरिका में फाइबर ऑप्टिक केबल अपग्रेड के दौरान राउटर पर डेटा का दबाव बढ़ गया। इससे रडार फीड बाधित हुई और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) को देशभर के हवाई अड्डों पर विमानों के टेकऑफ पर रोक लगानी पड़ी। इस घटना ने दिखाया कि हवाई यातायात जैसी जरूरी व्यवस्था भी तकनीकी गड़बड़ी के कारण प्रभावित हो सकती है।इन घटनाओं के बीच अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए फॉरट्रेस प्लान शुरू किया है। यह योजना 30 सितंबर 2026 को औपचारिक रूप से शुरू की गई थी। इसे अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने लॉन्च किया था और अक्तूबर की शुरुआत में इस पर सार्वजनिक चर्चा शुरू हुई। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अगर किसी युद्ध के कारण बिजली और सप्लाई चेन पूरी तरह बाधित हो जाए, तो भी अमेरिका के प्रमुख सैन्य ठिकाने बिना बाहरी मदद के लगातार 90 दिनों तक काम कर सकें। इसके तहत सैन्य ठिकानों को जरूरी संसाधनों और सुविधाओं के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी है।पेंटागन की 90 दिनों वाली योजना ऐसे समय में सामने आई है, जब अमेरिका में तकनीकी, आर्थिक और सुरक्षा से जुड़ी कई घटनाएं एक साथ चर्चा में हैं। युद्ध की स्थिति में बिजली, ईंधन और जरूरी सामान की आपूर्ति बाधित होने की आशंका को देखते हुए सैन्य ठिकानों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि, इस योजना का उद्देश्य भविष्य में किसी निश्चित युद्ध या हमले की घोषणा करना नहीं है। लेकिन साइबर हमलों, बाजार में गिरावट और हवाई सेवाओं में रुकावट जैसी घटनाओं ने अमेरिकी व्यवस्था की कमजोरियों पर बहस जरूर तेज कर दी है।