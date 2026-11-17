अमेरिका के बैंकिंग क्षेत्र में सोमवार (भारतीय समयानुसार मंगलवार तड़के) एक बड़ा तकनीकी व्यवधान देखने को मिला। देश के छह प्रमुख बैंकों और वित्तीय सेवाओं के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अचानक ठप हो गए, जिससे हजारों ग्राहक अपने बैंक खातों में लॉग-इन करने, फंड ट्रांसफर करने और डिजिटल भुगतान करने में असमर्थ रहे। ऑनलाइन सेवाओं की निगरानी करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के अनुसार सोमवार सुबह (अमेरिकी समय के अनुसार) शिकायतों की बाढ़ आ गई। इस तकनीकी खराबी की चपेट में आने वाले प्रमुख संस्थानों में जेपी मोरगन चेज, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, यू.एस. बैंक, चेज, डिजिटल पेमेंट नेटवर्क शामिल रहे। इसके अलावा, थर्ड-पार्टी फाइनेंशियल एप्स के जरिये बैंक खातों को जोड़ने वाली सेवा समस्याएं दर्ज की गईं। मोबाइल एप खोलने पर कई ग्राहकों को स्क्रीन पर संदेश दिखाई दिया— कुछ सेवाएं फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं। हम इन्हें ठीक करने पर काम कर रहे हैं।

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आईडीबीआई बैंक को बैंकिंग व बीमा क्षेत्र का बड़ा समूह बनाएगी फेयरफैक्स कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स आईडीबीआई बैंक को बैंकिंग से लेकर बीमा क्षेत्र का एक बड़ा समूह बनाने की योजना बनाई है। फेयरफैक्स की तरफ से आईडीबीआई बैंक में निर्णायक हिस्सेदारी खरीदने के लिए 52,878 करोड़ रुपये की पेशकश की गई है जो सरकार के स्वतंत्र मूल्यांकन से अधिक रही है। सूत्रों के मुताबिक, अरबपति निवेशक प्रेम वत्स की अगुवाई वाली फेयरफैक्स ने वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में प्रति शेयर 81 रुपये की पेशकश की थी, जबकि सरकार का स्वतंत्र मूल्यांकन 75.99 रुपये प्रति शेयर था। यह पेशकश बैंक के 31 मार्च, 2026 तक के प्रति शेयर 51.85 रुपये के नियामकीय बही मूल्य से 56 फीसदी और 18 मई के 70.38 रुपये के बंद भाव से करीब 15 फीसदी अधिक थी। अब निवेश कंपनी की योजना बैंक को बैंकिंग, बीमा, निवेश बैंकिंग और संपत्ति प्रबंधन सेवाओं वाला एक विविधीकृत वित्तीय सेवा समूह बनाने की है।