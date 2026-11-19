अमेरिका के शिकागो के पास हिंदू मंदिर पर सामूहिक गोलीबारी की साजिश रचने के आरोपी किशोर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आरोपी एलेक्सेंड्रोस पापोराकिस पर अब आतंकवाद, हथियारों के इस्तेमाल और नफरत फैलाने से जुड़े कई नए आरोप लगाए गए हैं। पुलिस का आरोप है कि उसने नवरात्रि के पहले दिन मंदिर में भारतीय मूल के लोगों को निशाना बनाकर गोलीबारी करने की योजना बनाई थी। हालांकि, उसकी बंदूक जाम होने के कारण वह अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका। इस मामले में अब आरोपी को कई गंभीर आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ रहा है।

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उसने एक दस्तावेज लिखा था, जिसमें गैर-श्वेत लोगों की हत्या करने की कल्पनाओं का जिक्र था।

पुलिस ने उसके घर से एक राइफल, गोलियां और सामरिक सुरक्षा जैकेट बरामद की।

घर से ऐसा पैच भी मिला, जिस पर श्वेत नस्लवादी चरमपंथ से जुड़ी तस्वीरें बनी थीं।

पहले भी उस पर आतंकवादी धमकी देने और अवैध रूप से राइफल रखने का आरोप लगाया जा चुका है।

पापोराकिस के खिलाफ पहले आतंकवादी धमकी देने और गैरकानूनी तरीके से हथियार रखने का एक-एक आरोप लगाया गया था। अब कुक काउंटी की ग्रैंड जूरी ने उसके खिलाफ आरोपों की नई सूची जारी की है। इसमें आतंकवाद के छह और आतंकवादी धमकी देने के 10 आरोप शामिल हैं। इसके अलावा सशस्त्र हिंसा के दो, आतंकवाद की कोशिश के दो और हथियार रखने से जुड़े कई अन्य आरोप लगाए गए हैं। आरोपी पर बिना लाइसेंस हथियार रखने, 16 इंच से छोटे बैरल वाली राइफल रखने और असॉल्ट वेपन रखने का भी आरोप है। उसके खिलाफ बिना सीरियल नंबर वाली बंदूक रखने के दो मामले भी दर्ज किए गए हैं। इन आरोपों के अलावा फायरआर्म ओनर्स आइडेंटिफिकेशन कार्ड कानून के उल्लंघन का भी मामला है।पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने 11 अक्तूबर को इलिनॉय के ऑरोरा स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर में हमला करने की योजना बनाई थी। यह नवरात्रि का पहला दिन था। आरोपी मंदिर में सामूहिक गोलीबारी करना चाहता था। उसकी योजना भारतीय मूल के लोगों की हत्या करने की थी। हालांकि, मंदिर पहुंचने के बाद उसकी बंदूक जाम हो गई और गोली नहीं चल सकी। इस तरह एक बड़ा हमला टल गया। आरोपी के टैको बेल में काम करने वाले सहकर्मियों ने अधिकारियों को बताया था कि उसने उनसे भारतीय लोगों को मारने की बात कही थी। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने उसी दिन दोपहर में उसे गिरफ्तार कर लिया।अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पापोराकिस इलिनॉय के पैलेटाइन का रहने वाला है और खुद को श्वेत नस्ल की श्रेष्ठता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति तथा नव-नाजी बताता है।



आरोपी को लेकर अदालत और अमेरिकी सांसद ने क्या कहा?

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने आरोपी को हिरासत में रखने का आदेश दिया है। अदालत ने उसे समुदाय के लिए खतरा बताया है। उसे गुरुवार सुबह अदालत में पेश किया जाना है। इस घटना के दिन अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति भी उसी मंदिर में मौजूद थे, जिसे निशाना बनाने की साजिश रची गई थी। उन्होंने अधिकारियों से आरोपी के खिलाफ घृणा अपराध का आरोप लगाने की मांग की है। अब आरोपी पर आतंकवाद, धमकी और हथियारों से जुड़े कई गंभीर आरोप हैं। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई से यह तय होगा कि उस पर लगाए गए आरोपों को अदालत में किस तरह साबित किया जाता है।