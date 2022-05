{"_id":"628a864b1a3e33127a58b718","slug":"afghanistan-on-taliban-diktat-to-cover-faces-afghan-women-anchors-go-virtual-on-news-channels","type":"story","status":"publish","title_hn":"Afghanistan News: तालिबान के फरमान के बाद आखिरकार अफगान महिला टीवी एंकर ने ढके चेहरे, कहा- हम मजबूर हैं","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

एएनआई, काबुल। Published by: देव कश्यप Updated Mon, 23 May 2022 12:21 AM IST