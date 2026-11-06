पाकिस्तान में भीषण सड़क हादसा: बस और ट्रक की टक्कर में 11 लोगों की मौत, 33 घायल

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। पाकपट्टन के पास एक यात्री बस और ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 33 अन्य घायल हो गए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक, हादसे में 11 लोगों की जान गई। आठ लोगों को मामूली चोटें आईं, जबकि 25 अन्य को पाकिस्तान के पाकपट्टन स्थित अस्पताल ले जाया गया।

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जिला प्रशासन की ओर से जारी बयान के अनुसार, हादसा डेपालपुर रोड पर हुआ। यात्री बस मुल्तान से कसूर की ओर जा रही थी, जबकि ट्रक विपरीत दिशा से आ रहा था। इसी दौरान दोनों वाहनों की टक्कर हो गई। हादसे के बाद करीब तीन घंटे तक बचाव अभियान चलाया गया। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए क्रेन और अन्य भारी मशीनों की मदद ली गई।पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अक्तूबर के दौरान कुल 44,797 सड़क हादसे हुए। इनमें 464 लोगों की मौत हुई, जबकि 23,543 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। स्थानीय मीडिया ने बचाव अधिकारियों के हवाले से बताया कि इन हादसों में करीब तीन-चौथाई दुर्घटनाएं मोटरसाइकिल से जुड़ी थीं।ये आंकड़े पंजाब के जिलों में रेस्क्यू 1122 के आपातकालीन अभियानों की मासिक समीक्षा के दौरान साझा किए गए। विभाग के मुताबिक, अक्तूबर में बचाव दलों ने कुल 2,31,056 आपातकालीन घटनाओं पर कार्रवाई की और 2,33,210 लोगों की जान बचाई। इन घटनाओं में सड़क हादसे, आग लगने, मेडिकल इमरजेंसी, डूबने और अन्य बचाव अभियान शामिल थे। विभाग ने अक्टूबर में आग लगने की 1,726 और डूबने की 94 घटनाएं दर्ज कीं।पंजाब में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं लाहौर में दर्ज की गईं। यहां मोटरसाइकिल से जुड़े 7,874 हादसे हुए। इसके अलावा मुल्तान में 3,312 मोटरसाइकिलों से जुड़े 2,838 हादसे, फैसलाबाद में 2,896 मोटरसाइकिलों से जुड़े 2,615 हादसे और गुजरांवाला में 2,250 मोटरसाइकिलों से जुड़े 2,092 हादसे दर्ज किए गए।शेखूपुरा में 1,706 मोटरसाइकिलों से जुड़े 1,714 सड़क हादसे हुए, जबकि तौंसा शरीफ में 160 मोटरसाइकिलों से जुड़े 142 हादसे दर्ज किए गए। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर में रेस्क्यू 1122 ने आग और बचाव से जुड़ी 6,924 आपातकालीन घटनाओं पर कार्रवाई की। इसके अलावा मधुमेह के 5,275, मनोसामाजिक समस्याओं के 4,915, पीठ और जोड़ों के दर्द के 4,227, अपराध से जुड़े 4,195 और एलर्जी के 379 मामलों में भी मदद पहुंचाई गई।