व्हाइट हाउस में दिवाली मनाएंगे ट्रंप: ओवल ऑफिस में जलाएंगे दीप; किस राष्ट्रपति ने शुरू की थी परंपरा?

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम ओवल ऑफिस में होगा। इसके साथ ही एक पुरानी परंपरा जारी रहेगी। इस परंपरा की शुरुआत राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने की थी।