मस्क ने ट्रंप की पार्टी के समर्थन वाले पोस्ट हटाए: प्रचार में किया था ₹4400 करोड़ का खर्चा; क्यों उठे सवाल?

अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को मिली बड़ी हार के बाद दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क एक बार फिर चर्चा में हैं। चुनाव से पहले रिपब्लिकन उम्मीदवारों के समर्थन में खुलकर प्रचार करने वाले मस्क को लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अपनी चर्चित सोशल मीडिया पोस्ट 'वोट रेड टुडे!' को डिलीट कर दिया है। खास बात यह है कि मस्क के एआई चैटबॉट ग्रोक ने भी पूछे जाने पर पोस्ट हटाए जाने की बात कही।

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चुनाव परिणाम सामने आने के बाद बुधवार सुबह एलन मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पर काफी सक्रिय दिखाई दिए। उन्होंने चुनावी नतीजों और उनके विश्लेषण से जुड़ी कई पोस्ट को रीपोस्ट किया। रात करीब 1 बजे ईस्टर्न टाइम पर उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में लिखा, 'लगता है मेरे चुनाव में दखल देने वाले स्पेस लेजर इस बार काम नहीं आए।' इससे पहले उन्होंने अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनाने को लेकर भी टिप्पणी की थी।बाद में एक यूजर की उस पोस्ट पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी, जिसमें दावा किया गया था कि मतदाताओं ने रिपब्लिकन की नीतियों का समर्थन करने के बावजूद डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को वोट दिया। मस्क ने जवाब में कैलिफोर्निया के वोटर आईडी प्रस्ताव की हार का जिक्र किया। उनका इशारा उस प्रस्ताव की ओर था, जिसके तहत मतदान के लिए सरकारी फोटो पहचान पत्र या मेल-इन बैलेट के लिए पहचान संबंधी जानकारी देना अनिवार्य किया जाना था।अमेरिकी चुनाव में एलन मस्क की भूमिका केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही। उन्होंने रि पब्लिकन उम्मीदवारों और कंजर्वेटिव संगठनों के समर्थन में कम से कम 458 मिलियन डॉलर खर्च किए। चुनाव आयोग की फाइलिंग और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मस्क अमेरिकी आधुनिक राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े व्यक्तिगत राजनीतिक दानदाताओं में शामिल हो गए।उनके खर्च का बड़ा हिस्सा अमेरिका पीएसी नाम के सुपर पीएसी को मिला। इस संगठन ने मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाने, जमीनी स्तर पर प्रचार अभियान चलाने और डिजिटल विज्ञापनों के जरिए रिपब्लिकन उम्मीदवारों के समर्थन में माहौल बनाने का काम किया।रिपोर्ट के मुताबिक, मस्क ने कुल 106 हाउस और सीनेट उम्मीदवारों के समर्थन में राजनीतिक खर्च किया था। चुनाव के बाद बुधवार दोपहर तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इनमें से केवल 19 उम्मीदवार जीत पाए थे। ये सभी ऐसी सीटों पर थे, जहां रिपब्लिकन की जीत पहले से अपेक्षित मानी जा रही थी। वहीं, 47 उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि 40 सीटों के नतीजे उस समय घोषित नहीं हुए थे।अमेरिकी चुनाव के नतीजों का असर एलन मस्क की संपत्ति पर भी देखने को मिला। रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार सुबह बाजार में गिरावट के बीच मस्क की अनुमानित संपत्ति में 23.7 अरब डॉलर की कमी आई। उस समय उनकी कुल संपत्ति करीब 878 अरब डॉलर आंकी गई थी। Tesla और SpaceX से जुड़े शेयरों में गिरावट की खबरें भी सामने आईं। इसके अलावा Dell, Nvidia और SoftBank के शेयरों पर भी दबाव देखा गया। निवेशकों के बीच डेटा सेंटर निर्माण, तकनीकी कंपनियों के नियमन और आने वाले समय में सरकारी नीतियों को लेकर चिंताएं बढ़ी थीं।