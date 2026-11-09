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President extends invitation to form government; Eisenkot makes this special offer to Netanyahu
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राष्ट्रपति ने सरकार बनाने का दिया न्योता, आइजेनकोट ने नेतन्याहू को दिया ये खास ऑफर
अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम
Published by: Adarsh Jha
Updated Mon, 09 Nov 2026 10:32 AM IST
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इजरायल की सियासत में बड़ा उलटफेर होता दिखाई दे रहा है जिस नेतन्याहू ने सत्ता बचाने के लिए यहूदी एकता का नारा दिया अब उन्हीं के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी हो गई है, जिसने उनकी कुर्सी खतरे में डाल दी है। राष्ट्रपति ने गादी आइजेनकोट को सरकार बनाने का न्योता दे दिया है और सत्ता की चाबी हाथ में आते ही आइजेनकोट ने नेतन्याहू को ऐसा ऑफर दिया है, जिसने इजरायल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू अपनी शर्तों पर सरकार बनाएंगे या फिर विरोधियों के नेतृत्व में सत्ता का हिस्सा बनने को मजबूर होंगे?
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