हेगसेथ को हटाने के लिए डेमोक्रेट्स लामबंद: ईरान युद्ध को लेकर महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन, महाभियोग की तैयारी

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रविवार को एबीसी न्यूज से बातचीत में जेफ्रीज ने रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी की ओर से तैयार किए जा रहे महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने कहा, "मैं हेगसेथ के खिलाफ प्रस्ताव का पूरी तरह समर्थन करता हूं।" जेफ्रीज ने बताया कि डेमोक्रेटिक सांसद मंगलवार को दोबारा संसद की बैठक शुरू होने पर इस प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।जेफ्रीज ने युद्ध मंत्री की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर किया है। उन्होंने कहा, "कथित रक्षा मंत्री ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर किया है और ईरान में इस गैरजरूरी और महंगे युद्ध की योजना बनाई है। इस युद्ध के कारण अमेरिकी लोगों के लिए कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और देश पहले से कम सुरक्षित हो गया है। पीट हेगसेथ को पद छोड़ना होगा।"जेफ्रीज ने कहा कि जनवरी में कांग्रेस का औपचारिक नियंत्रण मिलने के बाद विपक्षी गठबंधन इस संघर्ष को खत्म करने के लिए विधायी विकल्पों पर काम करेगा। उन्होंने कहा, "हम इस गैरजरूरी और महंगे युद्ध को खत्म करने जैसे कदम उठाना चाहते हैं, जिसने लोगों की जिंदगी को बहुत महंगा बना दिया है।"वहीं, सीएनएन के मुताबिक, हेगसेथ ने एक वीडियो बयान जारी कर महाभियोग की पहल को खारिज कर दिया। उन्होंने इसे "व्यक्तिगत छवि खराब करने की राजनीति" बताया और कहा कि यह उनके खिलाफ कामयाब नहीं होगी।महाभियोग की मांग के साथ ही डेमोक्रेट्स ट्रंप प्रशासन के कामकाज की व्यापक संसदीय जांच की तैयारी भी कर रहे हैं। मध्यावधि चुनावों में सफलता के बाद पार्टी के नेता कार्यपालिका की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाना चाहते हैं। आगामी संसदीय सत्र में हाउस ओवरसाइट कमेटी की कमान संभालने की उम्मीद कर रहे सांसद रॉबर्ट गार्सिया ने कहा कि वह उस मामले की जांच शुरू करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने "ट्रंप क्राइम फैमिली" कहा।गार्सिया ने कहा, "अब हमारे चुपचाप बैठे रहने और जवाबी कार्रवाई नहीं करने का दौर खत्म हो गया है।" इस पर ट्रंप ने आगामी संसदीय सूचनाओं और दस्तावेजों की मांगों की आलोचना की। उन्होंने इन्हें "सबसे ऊंचे स्तर की जबरन वसूली" बताया और कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने भी चेतावनी दी कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ जवाबी आपराधिक जांच की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।हालांकि, डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ प्रगतिशील और उदारवादी नेताओं ने जांच और महाभियोग को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है। नवनिर्वाचित सीनेटर एडम हैमिल्टन ने कहा कि उनकी दिलचस्पी महाभियोग से ज्यादा ऐसी व्यवस्थाएं बनाने में है, जो सत्ता के दुरुपयोग पर रोक लगा सकें।वहीं, निर्दलीय सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने संस्थानों की ओर से जरूरत से ज्यादा दखल देने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा, "हम अपना पूरा समय ट्रंप की जांच में नहीं लगा सकते। हमें कामकाजी परिवारों के लिए खड़ा होना होगा और उनकी जिंदगी में वास्तविक बदलाव लाना होगा।"सीएनएन के मुताबिक, डेमोक्रेटिक सांसद निर्वाचित नैन्सी लाकोरे ने भी ट्रंप प्रशासन के राष्ट्रीय सुरक्षा नेतृत्व की आलोचना की। अगस्त 2025 में हेगसेथ ने उन्हें नेवी रिजर्व के प्रमुख पद से हटा दिया था। लाकोरे ने सीबीएस न्यूज के कार्यक्रम 'फेस द नेशन' में बातचीत के दौरान हेगसेथ को देश का "सबसे अयोग्य" युद्ध मंत्री बताया।उन्होंने कहा, "उन्होंने देश को काफी नुकसान पहुंचाया है, हमें जोखिम में डाला है और हमारी पूरी सैन्य ताकत की तैयारी को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।" लाकोरे ने मौजूदा राजनीतिक बहस को ईरान के साथ जारी संघर्ष से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि इस युद्ध को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि इसके कारण उनके निर्वाचन क्षेत्र और पूरे देश में खर्च असाधारण रूप से बढ़ गया है।