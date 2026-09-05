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Viral Video: 7-year-old Ragini from Ballia used to go to school on one leg; made an emotional appeal to the DM
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Viral Video: Ballia की 7 साल की बच्ची रागिनी एक पैर से जाती थी School, DM से की भावुक अपील... |Viral
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Shruti
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:09 PM IST
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उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की 7 वर्षीय रागिनी की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। एक पैर से दिव्यांग रागिनी रोजाना करीब 400 मीटर का सफर एक पैर पर कूद-कूदकर तय कर प्राथमिक विद्यालय पहुंचती है। अब रागिनी ने जिलाधिकारी (डीएम) से भावुक अपील करते हुए अपने लिए ट्राईसाइकिल दिलाने की गुहार लगाई है, ताकि स्कूल आने-जाने का उसका सफर थोड़ा आसान हो सके।
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