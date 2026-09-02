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Owner missing... Dog kept sitting in front of the home destroyed by Nepal floods; the video will move you to t
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मालिक लापता... नेपाल बाढ़ में उजड़े घर के सामने बैठा रहा कुत्ता, वीडियो रुला देगा!
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Shruti
Updated Wed, 02 Sep 2026 04:03 PM IST
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नेपाल बाढ़ में हमने ऐसी कई भावुक और दिल को छू देने वाली कहानियां सुनी और वीडियो देखी जिनसे हर किसी का दिल पसीज गया अब ऐसी ही एक वीडियो सामने आई है... नेपाल में आए जल सैलाब ने हजारों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। कहीं घर बह गए, कहीं परिवार के लोग लापता हैं और कहीं लोग मलबे के बीच अपनों की तलाश कर रहे हैं। इस भीषण तबाही के बीच सामने आया एक और वीडियो दर्दनाक कहानी बयां कर रहे हैं। ये कहानी उन बेजुबान कुत्तों की है, जो अपने उजड़े घरों के पास बैठकर अपने मालिकों का इंतजार कर रहे हैं। जिन लोगों के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बिताया। मलबे और वीरानी के बीच ये कुत्ते अब भी इस उम्मीद में नजर आ रहे हैं कि शायद उनके अपने लौट आएंगे।
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