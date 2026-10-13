{"_id":"6acdee3c6fb53a12e4052801","slug":"will-the-24th-installment-of-2-000-be-credited-to-farmers-accounts-on-dhanteras-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"धनतेरस पर किसानों के खाते में आएंगे 24वीं किस्त के 2000 रूपये?","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}}

24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए जरूरी है कि वे अपने बैंक खाते, नाम और जमीन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच करा लें। हालांकि, नवंबर में धनतेरस पर किस्त आने की बात फिलहाल एक उम्मीद है, आधिकारिक तारीख की पुष्टि होने पर ही इसे तय माना जाना चाहिए। दस्तावेजों में गड़बड़ी हो तो समय रहते उसे ठीक कराएं, ताकि पात्र होने के बावजूद आपकी किस्त अनावश्यक रूप से न अटके।

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