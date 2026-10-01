{"_id":"6abe30b300bbe3842702411e","slug":"ministry-s-major-decision-on-ppf-sukanya-and-nsc-what-returns-will-you-get-now-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"PPF, सुकन्या और NSC पर मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब मिलेगा कितना रिटर्न?","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}}

छोटी बचत योजनाओं में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने सुकन्या समृद्धि और PPF समेत कई योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। देश के करोड़ों मध्यमवर्गीय निवेशकों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही (1 अक्टूबर से 30 दिसंबर) के लिए PPF, सुकन्या समृद्धि योजना और NSC समेत सभी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी इन योजनाओं पर पहले की तरह ही ब्याज मिलता रहेगा।





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