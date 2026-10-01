क्यों एटीएम से पैसे निकालते समय डिक्लाइंड, टाइमआउट और अनेबल टू प्रोसेस आता है? जानें इनका मतलब

ATM पर दिखाई देने वाले इन मैसेज का क्या मतलब? - फोटो : Amar Ujala AI

एटीएम से पैसे निकालना आज रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है, लेकिन कई बार कैश निकालते समय एटीएम मशीन की स्क्रीन पर डिक्लाइंड, टाइमआउट या अनेबल टू प्रोसेस जैसे मैसेज दिखाई देते हैं।





ऐसे में कई लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर ट्रांजेक्शन क्यों नहीं हुआ और वो इधर-उधर मशीन में बटन दबाने लगते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। पर जान लें कि इन तीनों मैसेज का मतलब एक जैसा नहीं होता। चलिए जानते हैं इन तीनों मैसेज का मतलब क्या होता है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...