क्यों एटीएम से पैसे निकालते समय डिक्लाइंड, टाइमआउट और अनेबल टू प्रोसेस आता है? जानें इनका मतलब

एटीएम से पैसे निकालना आज रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है, लेकिन कई बार कैश निकालते समय एटीएम मशीन की स्क्रीन पर डिक्लाइंड, टाइमआउट या अनेबल टू प्रोसेस जैसे मैसेज दिखाई देते हैं।
ऐसे में कई लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर ट्रांजेक्शन क्यों नहीं हुआ और वो इधर-उधर मशीन में बटन दबाने लगते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। पर जान लें कि इन तीनों मैसेज का मतलब एक जैसा नहीं होता। चलिए जानते हैं इन तीनों मैसेज का मतलब क्या होता है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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ATM पर दिखाई देने वाले इन मैसेज का क्या मतलब?
- फोटो : Adobe Stock
डिक्लाइंड का क्या मतलब है?
- अगर एटीएम स्क्रीन पर ‘डिक्लाइंड’ लिखा आता है, तो इसका सामान्य मतलब है कि बैंक ने उस ट्रांजेक्शन को मंजूरी नहीं दी
- इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं
- जैसे- खाते में पर्याप्त बैलेंस न होना, गलत पिन नंबर डालना, रोज की एटीएम विड्रोल लिमिट पूरी हो जाना या बैंक की ओर से ट्रांजेक्शन को अनुमति न मिलना आदि
- कुछ मामलों में कार्ड या खाते से जुड़ी दूसरी वजहों से भी कैश नहीं निकल पाता
- इसलिए ‘डिक्लाइंड’ दिखने पर सबसे पहले अपने खाते का बैलेंस और उपलब्ध विड्रोल लिमिट चेक करना सही रहता है
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ATM पर दिखाई देने वाले इन मैसेज का क्या मतलब?
- फोटो : Adobe Stock
टाइमआउट का क्या मतलब है?
- एटीएम से कैश निकालते समय मशीन को बैंक के सर्वर से ट्रांजेक्शन की जानकारी लेनी होती है
- अगर एटीएम और बैंक के सिस्टम के बीच तय समय में जरूरी कम्यूनिकेशन पूरा नहीं हो पाता, तो टाइमआउट मैसेज आ सकता है
- इसकी वजह एटीएम की कनेक्टिविटी, बैंक के सर्वर की समस्या या ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है
- ऐसे मामले में जरूरी नहीं कि आपके खाते में कोई समस्या हो
- कभी-कभी कुछ देर बाद दोबारा प्रयास करने पर ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है
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ATM पर दिखाई देने वाले इन मैसेज का क्या मतलब?
- फोटो : Adobe Stock
अनेबल टू प्रोसेस क्यों आता है?
- अनेबल टू प्रोसेस का मतलब है कि एटीएम उस समय आपके ट्रांजैक्शन को पूरा नहीं कर पाया
- यह मैसेज एटीएम की स्क्रीन पर कई कारणों से आ सकता है
- जैसे- एटीएम में कैश उपलब्ध न होना, मशीन में तकनीकी दिक्कत होना, नेटवर्क समस्या या बैंक के सर्वर में दिक्कत होना आदि
- इसका मतलब भी सीधे तौर पर यह नहीं है कि खाते में पैसे नहीं हैं
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ATM पर दिखाई देने वाले इन मैसेज का क्या मतलब?
- फोटो : AI Generated
पैसे कट जाएं लेकिन कैश न निकले तो क्या करें?
- सबसे जरूरी बात यह है कि एरर मैसेज आने पर अपने बैंक खाते का बैलेंस या ट्रांजैक्सन हिस्ट्री जरूर चेक करें
- अगर खाते से पैसे कट गए हैं, लेकिन एटीएम ने कैश नहीं दिया, तो ट्रांजैक्शन का स्टेटस चेक करें
- इसके बाद तुरंरत बैंक को शिकायत करें और मांगी गई जानकारी दें