क्या बिना नौकरी वाले भी कर सकते हैं NPS में निवेश? यहां जानें इससे जुड़े जरूरी सवालों के जवाब

NPS Investment For Non Employed: अक्सर लोगों को लगता है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस केवल सरकारी या प्राइवेट नौकरी करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ही है। हालांकि, यह पूरी तरह से एक भ्रांति है। भारतीय पेंशन फंड नियामक PFRDA के नियमों के अनुसार, भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वह नौकरी करता हो, अपना छोटा-मोटा व्यवसाय चलाता हो, फ्रीलांसर हो या फिर हाउसवाइफ हो, एनपीएस में आसानी से अपना खाता खोलकर निवेश शुरू कर सकता है।
बिना किसी निश्चित आय स्रोत के भी आप अपने बुढ़ापे को आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि गैर-नौकरीपेशा लोग एनपीएस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं और इससे जुड़े नियम क्या हैं।
ऑल सिटीजन मॉडल के तहत खोल सकते हैं खाता
- बिना नौकरी वाले नागरिक एनपीएस के 'ऑल सिटीजन मॉडल' के तहत अपना खाता खोल सकते हैं।
- इसके लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है और उम्र 18 से 80 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इसमें कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से शामिल हो सकता है।
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जानिए न्यूनतम योगदान और अकाउंट के प्रकार
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जानिए न्यूनतम योगदान और अकाउंट के प्रकार
- एनपीएस में मुख्य रूप से टियर-1 पेंशन अकाउंट खोलना अनिवार्य होता है।
- इस खाते को चालू रखने के लिए पूरे साल में कम से कम 1,000 रुपये का योगदान करना होता है।
- आप अपनी सुविधानुसार महीने या साल में कभी भी और कितनी भी बार पैसे जमा कर सकते हैं।
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घर बैठे ऑनलाइन अकाउंट खोलने की बेहद आसान प्रक्रिया
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घर बैठे ऑनलाइन अकाउंट खोलने की बेहद आसान प्रक्रिया
- एनपीएस में खाता खोलना बेहद आसान और डिजिटल है।
- आप एनपीएस की आधिकारिक वेबसाइट या किसी भी बैंक के पोर्टल पर जाकर केवल आधार और पैन कार्ड की मदद से 10 मिनट में अपना ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं।
- इसके बाद आपको एक यूनिक प्रान (PRAN) नंबर मिल जाता है।
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रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित भविष्य और नियमित पेंशन
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रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित भविष्य और नियमित पेंशन
- बिना नौकरी वाले लोगों के लिए एनपीएस बुढ़ापे का सबसे मजबूत सहारा है।
- 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर जमा राशि का 60% हिस्सा एकमुश्त टैक्स-फ्री मिल जाता है, जबकि बाकी 40% हिस्से से जीवनभर हर महीने नियमित पेंशन मिलती रहती है।