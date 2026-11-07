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देवरिया: बरहज रेलवे स्टेशन की बदहाली को लेकर दूसरे दिन भी धरने पर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता
रेलवे स्टेशन परिसर में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दूसरे दिन शुक्रवार को भी धरना दिया। कांग्रेस प्रवक्ता और सेना के सेवानिवृत्त कैप्टन रविप्रताप सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता स्टेशन परिसर में जुटे रहे। उनका कहना था कि स्टेशन पर यात्रियों के लिए जरूरी सुविधाओं की कमी है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर दीपावली के दिन जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। धरने के दौरान रेलवे पुलिस मौके पर तैनात रही।
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