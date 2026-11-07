महराजगंज: बसंतपुर खुर्द गांव में दो कमरों का ताला तोड़कर चोरी

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महराजगंज के सिंदुरिया थाना क्षेत्र के बसंतपुर खुर्द गांव में चोरों ने दो कमरों का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात और नकदी चुरा ली। घटना के बाद गांव में दहशत और आक्रोश है। ग्रामीणों ने क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर चिंता जताते हुए पुलिस गश्त पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि पुलिस चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है।

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