फरीदाबाद में सुरक्षित अंडरपास छोड़ पटरी पार कर रहे लोग

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फरीदाबाद के ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के आसपास लोग सुरक्षित अंडरपास छोड़कर रेलवे पटरी पार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंडरपास में गंदगी और बरसात के दौरान पानी भरने से वहां से निकलना मुश्किल होता है। वहीं आरपीएफ के मुताबिक पटरी पार करने वालों का 500 रुपये का चालान किया जाता है।

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