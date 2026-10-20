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महराजगंज: चिरैयाकोट में दो बाइकों की भीषण टक्कर, एक युवक की मौत

अनुराग रंजन

Updated Tue, 20 Oct 2026 02:08 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 02:08 PM IST







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कोठीभार थाना क्षेत्र के चिरैयाकोट पेट्रोल पंप के पास सोमवार शाम करीब 7:30 बजे दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ... और पढ़ें

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