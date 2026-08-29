हरिद्वार की सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए डीएम मयूर दीक्षित ने किया निरीक्षण

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हरिद्वार जिले में सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी वर्षा और कांवड़ यात्रा के दौरान हुए गड्ढों की त्वरित गति से मरम्मत करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान विभिन्न स्थानों पर चल रहे फ्लाईओवर निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं और अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने को कहा।

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