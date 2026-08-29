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बदरीनाथ धाम पहुंचीं मां इंद्रामती की डोली, दर्शन के बाद वसुंधरा के लिए रवाना

विशाल कुमार

Updated Sat, 29 Aug 2026 05:45 PM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 05:45 PM IST







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टेढ़ा खांसाल की आराध्य देवी मां इंद्रामती की डोली शुक्रवार को बदरीनाथ धाम पहुंची। मां इंद्रामती ने भगवान बदरी विशाल के दर्शन किए। दर्शन के बाद माता की डोली वसुंधरा के लिए रवाना हो गई। श्रद्धालुओं ने माता की डोली के साथ बदरीनाथ धाम पहुंचकर पूजा-अर्चना की। ... और पढ़ें

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