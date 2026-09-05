{"_id":"6a9c52808aec13e57c05a4dd","slug":"video-krishna-janmashtami-celebrated-with-great-enthusiasm-at-the-police-lines-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"पुलिस लाइन में धूमधाम से मनाई कृष्ण जन्माष्टमी","category":{"title":"Local","title_hn":"लोकल","slug":"local"}}

झांसी। पुलिस लाइन में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पुलिस लाइन परिसर में धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिजनों ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से जुड़ी विभिन्न झांकियां और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गईं। कलाकारों ने भजन, गीत और नृत्य के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का मनोहारी चित्रण किया। प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया और पूरा परिसर कृष्ण भक्ति से सराबोर हो गया।

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