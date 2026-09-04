{"_id":"6a9abae0f5cea8b2810ed2e7","slug":"video-sukwa-dhukwa-dam-filled-to-the-brim-water-level-rises-due-to-rainfall-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"सुकवा-ढुकवा बांध हुआ लबालब, बारिश से बढ़ा जलस्तर","category":{"title":"Local","title_hn":"लोकल","slug":"local"}}

झांसी। लगातार हो रही बारिश के चलते सुकवा-ढुकवा बांध में पानी की आवक बढ़ गई है। बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ने से जलाशय लबालब हो गया है। बांध में भरपूर पानी होने से आसपास का क्षेत्र भी प्राकृतिक रूप से बेहद आकर्षक नजर आने लगा है। कैचमेंट क्षेत्र में लगातार बारिश होने से बांध में पानी की आवक बनी हुई है। जलस्तर बढ़ने से बांध की जल क्षमता का बेहतर उपयोग होने की उम्मीद है। वहीं, बांध में पर्याप्त पानी पहुंचने से किसानों और आसपास के ग्रामीणों में भी खुशी है। बारिश के बाद सुकवा-ढुकवा बांध का नजारा देखने के लिए लोग भी पहुंच रहे हैं। जलाशय में भरा पानी और आसपास हरियाली लोगों को आकर्षित कर रही है। प्रशासन की ओर से जलस्तर और पानी की आवक पर लगातार नजर रखी जा रही है।

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