विश्वकर्मा पूजा पर निकली भव्य कलश शोभायात्रा

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झांसी। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर विश्वकर्मा समाज की ओर से पचकुइयां मंदिर से कलश शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। मंदिर से शुरू हुई शोभायात्रा कोतवाली, सिंधी तिराहा, सुभाषगंज और बड़ा बाजार होते हुए वापस पचकुइयां मंदिर पहुंची, जहां इसका समापन हुआ।

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