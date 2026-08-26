{"_id":"6a8f139b63161f44a706c5b2","slug":"video-grand-eid-e-milad-un-nabi-procession-taken-out-from-subhasganj-tricolours-waved-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"सुभाषगंज से निकला जश्ने ईद मिलादुन्नबी का भव्य जुलूस, लहराए तिरंगे","category":{"title":"Local","title_hn":"लोकल","slug":"local"}}

झांसी। जश्ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर बुधवार को सुभाषगंज से भव्य जुलूस निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जुलूस में धार्मिक झंडों के साथ तिरंगे भी लहराए गए। तिरंगा हाथों में लेकर चल रहे युवाओं में खासा उत्साह नजर आया। जुलूस सुभाषगंज से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होकर आगे बढ़ा। इसमें बच्चे, युवा और बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल रहे। लोग उत्साह के साथ जुलूस में चलते रहे। जगह-जगह लोगों ने जुलूस का स्वागत किया। जुलूस में शामिल लोग धार्मिक नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तिरंगे लहराते हुए युवाओं ने देश के प्रति सम्मान और भाईचारे का संदेश दिया। जुलूस के कारण रास्ते में काफी चहल-पहल रही। जुलूस के स्वागत के लिए कई स्थानों पर पानी आदि की व्यवस्था की गई थी। लोगों ने जुलूस में शामिल अकीदतमंदों का स्वागत किया और पर्व की शुभकामनाएं दीं। आयोजकों ने कहा कि जश्ने ईद मिलादुन्नबी खुशी और भाईचारे का पर्व है। जुलूस के माध्यम से लोगों ने आपसी प्रेम, शांति और सौहार्द का संदेश दिया। जुलूस के दौरान पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रही। जुलूस में तिरंगे लहराने से धार्मिक आयोजन में देशभक्ति का रंग भी नजर आया। देर तक सुभाषगंज और आसपास के क्षेत्र में उत्साह और उल्लास का माहौल बना रहा।

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