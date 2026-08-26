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CM Yogi ने श्रमिकों पर किया बड़ा एलान | Free Healthcare | Gratuity | UP Government | Workers in UP

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Shruti Updated Wed, 26 Aug 2026 12:49 PM IST
CM Yogi makes a major announcement for workers | Free Healthcare | Gratuity | UP Government | Workers in UP
उत्तर प्रदेश में मजदूरों और कामगारों को राहत देने के लिए सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। नई व्यवस्था के तहत श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की परिस्थितियों को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। साथ ही, पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान करने और कुछ नियमों में बदलाव करने का फैसला भी लिया गया है। प्रदेश में अब सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। साथ ही नियोक्ता के खर्च पर साल में एक बार श्रमिकों की निशुल्क स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी। कैबिनेट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की बेहतर परिस्थितियों से जुड़े नए नियमों (2026) को मंजूरी दे दी।
 
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