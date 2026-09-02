गेल वैकेंसी 2027: चार विषयों में निकली एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की भर्ती, कब से शुरू होंगे आवेदन? जानें योग्यता

GAIL Recruitment 2027: महारत्न कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड ने कार्यकारी प्रशिक्षु (ET) पदों पर भर्ती की जानकारी जारी की है। यह भर्ती केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल विषयों में GATE-2027 के अंकों के आधार पर होगी।

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आयोजन तारीख/समय GAIL का विस्तृत विज्ञापन फरवरी 2027 ऑनलाइन आवेदन शुरू 17 फरवरी 2027, सुबह 11 बजे आवेदन की अंतिम तिथि 18 मार्च 2027, शाम 6 बजे आयु की गणना 18 मार्च 2027 GATE-2027 परीक्षा तारीख अभी घोषित नहीं हुई है

क्या होना चाहिए योग्यता?

कार्यकारी प्रशिक्षु (रसायन) : इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और कम से कम 65% अंक जरूरी हैं। रसायन, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी आदि संबंधित शाखाओं के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

: इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और कम से कम 65% अंक जरूरी हैं। रसायन, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी आदि संबंधित शाखाओं के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कार्यकारी प्रशिक्षु (इंस्ट्रुमेंटेशन) : इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और कम से कम 65% अंक जरूरी हैं। इंस्ट्रुमेंटेशन, इंस्ट्रुमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रुमेंटेशन आदि शाखाएं मान्य हैं।

: इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और कम से कम 65% अंक जरूरी हैं। इंस्ट्रुमेंटेशन, इंस्ट्रुमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रुमेंटेशन आदि शाखाएं मान्य हैं। कार्यकारी प्रशिक्षु (विद्युत) : इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और कम से कम 65% अंक जरूरी हैं। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड पावर आदि संबंधित शाखाओं के उम्मीदवार पात्र होंगे।

: इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और कम से कम 65% अंक जरूरी हैं। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड पावर आदि संबंधित शाखाओं के उम्मीदवार पात्र होंगे। कार्यकारी प्रशिक्षु (यांत्रिक): इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और कम से कम 65% अंक जरूरी हैं। मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल आदि शाखाएं मान्य हैं।

आयु सीमा के नियम

गेल फरवरी 2027 में पदों की संख्या और भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी के साथ विस्तृत विज्ञापन जारी करेगी। ऑनलाइन आवेदन 17 फरवरी 2027 से शुरू होंगे और 18 मार्च 2027 तक चलेंगे।GAIL कार्यकारी प्रशिक्षु भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 मार्च 2027 तक 26 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र में छूट मिलेगी। एससी/एसटी को 5 साल, ओबीसी (एनसीएल) को 3 साल और पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल की छूट दी जाएगी।