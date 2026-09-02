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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   SBI PO Prelims Scorecard 2026 Released: Check Marks, Cutoff and Mains Exam Details

एसबीआई पीओ 2026: प्रीलिम्स का स्कोरकार्ड जारी, ऐसे चेक करें अपने अंक, कब होगी मुख्य परीक्षा?

Wed, 02 Sep 2026 04:00 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 02 Sep 2026 04:00 PM IST
सार

SBI PO Scorecard: एसबीआई पीओ प्रारंभिक परीक्षा 2026 का स्कोरकार्ड जारी हो गया है। 1 और 2 अगस्त को परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी अपने विषयवार और कुल अंक देख सकते हैं। जानें स्कोरकार्ड कैसे देखें और मुख्य परीक्षा की तैयारी को लेकर क्या है अगला कदम।
 

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SBI PO Prelims Scorecard 2026 Released: Check Marks, Cutoff and Mains Exam Details
(प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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SBI PO Prelims Scorecard 2026: एसबीआई पीओ प्रीलिम्स स्कोरकार्ड 2026 जारी हो गया है। 1 और 2 अगस्त को परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अब अपने विषयवार और कुल अंक देख सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए आगे बढ़ेंगे।

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स्कोरकार्ड में होंगी कौन सी जानकारी?

स्कोरकार्ड में उम्मीदवारों को परीक्षा में उनके प्रदर्शन की पूरी जानकारी मिलेगी। इसमें मुख्य रूप से:

  • अलग-अलग विषयों में प्राप्त अंक
  • परीक्षा में प्राप्त कुल अंक
  • 100 में से प्राप्त कुल अंक


शामिल हैं। इससे उम्मीदवार यह समझ सकेंगे कि उनका प्रदर्शन प्रत्येक विषय में कैसा रहा।

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एसबीआई पीओ का परिणाम कब जारी हुआ था?

भारतीय स्टेट बैंक ने एसबीआई पीओ प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 29 अगस्त 2026 को जारी किया था। अब परिणाम के बाद उम्मीदवारों के अंक भी जारी कर दिए गए हैं। एसबीआई पीओ भर्ती 2026 के माध्यम से देशभर में करीब 1,500 प्रोबेशनरी ऑफिसर पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं।

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अब आगे क्या होगा? मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करें

प्रारंभिक परीक्षा इस भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण है। इसका उद्देश्य मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को छांटना है। जिन उम्मीदवारों ने अपनी श्रेणी के निर्धारित न्यूनतम अंक यानी कटऑफ के बराबर या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं, उन्हें अब मुख्य परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए।

एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा 2026 की संभावित तारीख 12 सितंबर 2026 बताई गई है। इसलिए उम्मीदवारों को अपने स्कोरकार्ड के साथ आगे की परीक्षा की तैयारी पर भी ध्यान देना चाहिए।

स्कोरकार्ड क्यों जरूरी है?

स्कोरकार्ड केवल कुल अंक जानने के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें विषयवार प्रदर्शन की जानकारी भी मिलती है। उम्मीदवार इससे यह देख सकते हैं कि किस विषय में उनके कितने अंक आए हैं।

मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले अपने प्रारंभिक परीक्षा के प्रदर्शन को समझना भी उपयोगी रहेगा। इससे आगे की तैयारी की रणनीति बनाने में मदद मिल सकती है।

एसबीआई पीओ स्कोरकार्ड कैसे देखें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों से अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं:

  • सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं।
  • वेबसाइट पर करियर या वर्तमान अवसर वाले हिस्से में जाएं।
  • अब एसबीआई पीओ भर्ती 2026 से संबंधित लिंक खोजें।
  • यहां उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक या प्रारंभिक परीक्षा स्कोरकार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
  • अब अपना रोल नंबर या पंजीकरण नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
  • स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा भरकर सबमिट करें।
  • आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  • स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
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