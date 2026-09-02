एसबीआई पीओ 2026: प्रीलिम्स का स्कोरकार्ड जारी, ऐसे चेक करें अपने अंक, कब होगी मुख्य परीक्षा?

अब आगे क्या होगा? मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करें

प्रारंभिक परीक्षा इस भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण है। इसका उद्देश्य मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को छांटना है। जिन उम्मीदवारों ने अपनी श्रेणी के निर्धारित न्यूनतम अंक यानी कटऑफ के बराबर या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं, उन्हें अब मुख्य परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए।



एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा 2026 की संभावित तारीख 12 सितंबर 2026 बताई गई है। इसलिए उम्मीदवारों को अपने स्कोरकार्ड के साथ आगे की परीक्षा की तैयारी पर भी ध्यान देना चाहिए।