एसबीआई: पीओ मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, ऐसे करें डाउनलोड; कब होगा एग्जाम?
SBI PO Mains Admit Card 2026: भारतीय स्टेट बैंक ने पीओ मुख्य परीक्षा 2026 का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी अब अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा 12 सितंबर को होगी। परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और जरूरी निर्देश प्रवेश पत्र पर दिए गए हैं।
विस्तार
SBI PO Mains Admit Card 2026: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ मुख्य परीक्षा 2026 का प्रवेश पत्र 2 सितंबर को जारी कर दिया है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अब मुख्य परीक्षा के लिए अपना प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र 2 सितंबर से 12 सितंबर 2026 तक डाउनलोड किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को परीक्षा के दिन इसका प्रिंटआउट साथ लेकर जाना होगा।
एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा कब होगी?
एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा 12 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इसमें केवल वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल की है। परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और परीक्षा से जुड़े अन्य जरूरी निर्देश अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर दिए गए हैं।
अभ्यर्थियों के लिए सलाह है कि वे परीक्षा केंद्र की जगह को एक दिन पहले ही देख लें। इससे परीक्षा वाले दिन केंद्र खोजने में देरी से बचा जा सकेगा।
प्रवेश पत्र पर कौन-कौन सी जानकारी होगी?
अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद उस पर दी गई सभी जानकारियां ध्यान से जांचनी चाहिए। इसमें मुख्य रूप से ये विवरण होंगे:
- अभ्यर्थी का नाम
- अनुक्रमांक
- पंजीकरण संख्या
- फोटो
- हस्ताक्षर
- परीक्षा की तारीख
- परीक्षा केंद्र का नाम
- परीक्षा केंद्र का पता
- रिपोर्टिंग का समय
- परीक्षा का समय
- परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश
अगर प्रवेश पत्र पर किसी जानकारी में गलती दिखाई देती है, तो अभ्यर्थी को संबंधित आधिकारिक माध्यम से इसकी जानकारी लेनी चाहिए।
एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा की जरूरी जानकारी एक नजर में
|विवरण
|जानकारी
|परीक्षा
|एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर मुख्य परीक्षा 2026
|प्रवेश पत्र की स्थिति
|जारी
|प्रवेश पत्र जारी होने की तारीख
|2 सितंबर 2026
|मुख्य परीक्षा की तारीख
|12 सितंबर 2026
|परीक्षा चरण
|मुख्य परीक्षा
|परीक्षा का माध्यम
|ऑनलाइन
|प्रवेश पत्र
|मुख्य परीक्षा का बुलावा पत्र
|आधिकारिक वेबसाइट
|sbi.bank.in
परीक्षा केंद्र जाने से पहले क्या ध्यान रखें?
अभ्यर्थियों को परीक्षा के दिन प्रवेश पत्र पर दिए गए रिपोर्टिंग समय से पहले केंद्र पहुंचना चाहिए। प्रवेश पत्र पर दिए गए परीक्षा संबंधी निर्देशों को पहले से पढ़ लेना भी जरूरी है।
खास तौर पर परीक्षा केंद्र का पता और रिपोर्टिंग समय ध्यान से जांच लें। परीक्षा केंद्र की स्थिति पहले से पता कर लेने पर परीक्षा वाले दिन अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकता है।
एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें?
अभ्यर्थी कुछ आसान चरणों में अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं:
- एसबीआई की भर्ती वेबसाइट पर जाएं।
- एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा 2026 के प्रवेश पत्र के लिंक पर क्लिक करें।
- पंजीकरण संख्या या अनुक्रमांक दर्ज करें।
- पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें।
- मांगी गई सुरक्षा जानकारी या कैप्चा भरें।
- प्रवेश या जमा करने वाले विकल्प पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र दिखाई देगा।
- प्रवेश पत्र पर दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांचें।
- प्रवेश पत्र डाउनलोड करें।
- परीक्षा के लिए उसका स्पष्ट प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें।