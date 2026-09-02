एसबीआई: पीओ मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, ऐसे करें डाउनलोड; कब होगा एग्जाम?

एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा कब होगी?

एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा 12 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इसमें केवल वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल की है। परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और परीक्षा से जुड़े अन्य जरूरी निर्देश अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर दिए गए हैं।



अभ्यर्थियों के लिए सलाह है कि वे परीक्षा केंद्र की जगह को एक दिन पहले ही देख लें। इससे परीक्षा वाले दिन केंद्र खोजने में देरी से बचा जा सकेगा।